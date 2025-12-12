Aναστάτωση επικράτησε στο Ναύπλιο το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), όταν μια κροτίδα εξερράγη στον προαύλιο χώρο σχολείου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος ένιωσε έντονο πόνο στο αυτί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, οι γονείς εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το περιστατικό από τη διεύθυνση του σχολείου. Η διευθύντρια φέρεται να δήλωσε πως οι μαθητές του Γυμνασίου «δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί», καθώς ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται – όπως είπε – για μεγαλύτερους μαθητές.

Advertisement

Advertisement

Ακόμη, όταν ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, του δόθηκε απουσία και τον επέπληξαν επειδή ενημέρωσε τον πατέρα του για το συμβάν.

Η διευθύντρια αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ισχυριζόμενη ότι «έχει σοβαρότερες δουλειές». Οι γονείς, από την πλευρά τους, έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημη αναφορά προς τις αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση.