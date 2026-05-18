Ο πρώτος γάμος στις φυλακές Τρικάλων πρόκειται να τελεστεί την Κυριακή 24 Μαΐου, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη στιγμή στα 20 χρόνια λειτουργίας του σωφρονιστικού καταστήματος στη Μπαλκούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, το Ιερό Μυστήριο θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, εντός των φυλακών. Η νύφη θα φτάσει φορώντας το νυφικό της για να ενωθεί με τον 45χρονο κρατούμενο, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκινήσει.

Τον γάμο θα τελέσει ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Μaster Chef, ο οποίος έχει αναλάβει την τελευταία διετία, με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Τρίκκης Χρυσοστόμου, την πνευματική καθοδήγηση των κρατουμένων.