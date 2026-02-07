Για μια νέα απάτη μέσω SMS για δήθεν «επίδομα θέρμανσης» που στέλνουν επιτήδειοι σε κινητά πολιτών, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ).

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΕΛΑΣ στα social media, στο SMS αναφέρεται «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης» και περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Advertisement

Advertisement

Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης;

⚠️Μην βιαστείς να το πατήσεις.

❗Είναι απάτη❗



🔍 Έλεγχε πάντα τον αποστολέα

❌ Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

❌ Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/IfOA9J8RNo — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 6, 2026

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη» τονίζει η ΕΛΑΣ στην ανάρτησή της.

Και προτρέπει τους πολίτες:

Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα

Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Απάτες με SMS και για «φόρο κυκλοφορίας» και για «υπερβολική ταχύτητα»

Παρόμοια προειδοποίηση είχε κάνει η ΕΛΑΣ και πριν απο μερικές ημέρες για απάτη με ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Οι επιτήδειοι στέλνουν στους πολίτες παραπλανητικά SMS και για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας». Ως αποστολείς εμφανίζονται η “MYaade” ή το “GOV” από την AADE.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Η ΑΑΔΕ ανέφερε πρόσφατα σε ανακοίνωση της πως πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing) και επεσήμανε τα εξής

Advertisement

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.

Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας.

Πηγή: EUROKINISSI

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι πολίτες μπορούν να:

επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών

επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Advertisement

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

στο 11188 (μηδενική χρέωση) Μέσω email: στο [email protected]

Advertisement