Στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ εισέβαλαν το πρωί της Πέμπτης (30/10) στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI», προκειμένου να κατασχέσουν νέα ψηφιακά αρχεία για να συνεχίσουν την έρευνά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί θέλουν να πάρουν τους σκληρούς δίσκους με τις αιτήσεις επιδοτήσεων και αποζημιώσεων του 2025, ώστε να κάνουν αντιπαραβολή με εκείνες των προηγούμενων ετών.

Πρόκειται για μία κίνηση στο πλαίσιο τής προκαταρκτικής εξέτασης, που έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί της πρώην Οικονομικής Αστυνομίας.