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Η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή αύξηση των καμερών στους δρόμους της Αθήνας φαίνεται πως δεν έχουν αποτρέψει όλους τους οδηγούς από επικίνδυνες και αντικανονικές συμπεριφορές. Για τον λόγο αυτό, η Τροχαία ενισχύει τους ελέγχους και επαναφέρει δυναμικά τα μπλόκα σε σημεία όπου καταγράφονται συχνές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με στόχο την αντιμετώπιση πρακτικών που προκαλούν κυκλοφοριακά προβλήματα και μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία περιστατικά.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), μία από τις παραβάσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η κατάληψη της λωρίδας από οδηγούς που επιχειρούν να αποφύγουν την κίνηση όχι μόνο επιβαρύνει την κυκλοφορία, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την άφιξη ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων ή άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στην Αττική Οδό, ένα από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται συχνά έλεγχοι βρίσκεται πριν από την έξοδο προς τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Οι παραβάτες της ΛΕΑ αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας οι αρχές επικεντρώνονται και στην τήρηση των περιορισμών του Δακτυλίου. Η παραβίαση των μέτρων αποτελεί μία από τις συχνές παραβάσεις που οδηγούν σε ελέγχους, με την Τροχαία να πραγματοποιεί συστηματικές επιχειρήσεις σε σημεία όπως η συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Έλεγχοι πραγματοποιούνται επίσης σε μεγάλες λεωφόρους της πρωτεύουσας, όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπου οι παραβάσεις περιλαμβάνουν μη χρήση κράνους, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αυτοσχέδιους αγώνες.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη οι είσοδοι και έξοδοι της Εθνικής Οδού, με συχνές επιχειρήσεις στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, στη γέφυρα των Θρακομακεδόνων, αλλά και στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μεσογείων με τη Λεωφόρο Μαραθώνος στον Γέρακα.

Η Τροχαία εκτιμά ότι η αυξημένη παρουσία στους δρόμους λειτουργεί αποτρεπτικά για τους παραβάτες, ενώ στόχος των συνεχών ελέγχων είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η δημιουργία πιο ασφαλών συνθηκών για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.