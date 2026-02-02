Εγκληματική ενέργεια «βλέπουν» οι αστυνομικοί πίσω από τον θάνατο του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο την Κυριακή (1/2).

Ο νεαρός είχε απαχθεί την περασμένη Δευτέρα έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα την σύντροφό του. Ο άνδρας σύμφωνα με το MEGA, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, η κοπέλα του άνοιξε αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η σύντροφος τού 27χρονου την προηγούμενη εβδομάδα είχε καταγγείλει στους αστυνομικούς ότι έξω από το σπίτι της στην Ελευσίνα είχε σταθμεύσει για ώρες ένα τετρακίνητο όχημα, στο οποίο ένοπλοι τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί. Κατά την έρευνά τους αρχικά κατάφεραν να ακολουθήσουν για λίγα χιλιόμετρα το όχημα, αλλά εκείνο χάθηκε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Μία εβδομάδα αργότερα ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες. Αξιωματικός που έχει γνώση της έρευνας ανέφερε στη HuffPost ότι ο ιατροδικαστής είδε στη σορό ίχνη, που παραπέμπουν σε προσπάθεια καύσης. Οι δράστες δηλαδή φαίνεται πως επιχείρησαν να πυρπολήσουν το θύμα, προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει τις αρχές σε εκείνους.