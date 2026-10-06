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Οι σχολικές μονάδες αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την υποβολή δικαιολογητικών, επιτρέποντας τον συνολικό προγραμματισμό δράσεων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Οι οδηγίες ορίζουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων και καθορίζουν τη διαδικασία συνεργασίας των σχολείων με τα τουριστικά γραφεία.

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης εντός του ίδιου μήνα, υπό την προϋπόθεση λήψης αιτιολογημένης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Το Υπουργείο καθορίζει ειδική διαδικασία για τη συμμετοχή ανασφάλιστων μαθητών και διευκρινίζει ότι η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς δεν απαιτεί τη μεσολάβηση τουριστικού γραφείου.

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Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση νέων διευκρινιστικών οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων για τις εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός σχολείου.

Η εγκύκλιος, η οποία εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026, παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τον προγραμματισμό των εκδρομών και των μετακινήσεων, τα έγγραφα που πρέπει να κατατίθενται, τις ασφαλιστικές καλύψεις, την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και τον τρόπο συνεργασίας των σχολικών μονάδων με τα τουριστικά γραφεία.

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Μία από τις βασικές διευκρινίσεις αφορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης μέσα στον ίδιο μήνα από ένα τμήμα. Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται οι προβλεπόμενοι περιορισμοί. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το ανώτατο χρονικό όριο μετακίνησης υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε δράση και όχι αθροιστικά για όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στους χώρους στους οποίους φιλοξενούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις. Τα δικαιολογητικά για άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας απαιτούνται μόνο όταν η δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους ή όταν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιώτες. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούνται χώροι ή υπηρεσίες δημόσιων φορέων, δεν απαιτείται η προσκόμιση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Παράλληλα, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για το τρίμηνο, τετράμηνο ή σχολικό έτος. Με αντίστοιχο τρόπο, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά για όλες τις προγραμματισμένες δράσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές θα γνωστοποιούνται.

Τι αλλάζει στη συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία

Σε σχέση με τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να κατατίθενται για κάθε εκδρομή ξεχωριστά, αλλά μία φορά ανά σχολικό έτος.

Επίσης, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η σχολική μονάδα μπορεί να αφορά είτε περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις είτε το σύνολο όσων έχουν προγραμματιστεί για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Όσον αφορά την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, αυτή προβλέπεται, για μετακινήσεις που δεν περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, στην ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Ιδιαίτερη ρύθμιση περιλαμβάνεται για μαθητές που δεν μπορούν να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, επειδή υπάγονται στο πλαίσιο προστασίας ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον/τη διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, με την οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων εξετάζει εάν ο συγκεκριμένος μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή ή μετακίνηση.

Τέλος, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι όταν οι μαθητές μετακινούνται στον τόπο πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να κατατεθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

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