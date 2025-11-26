Αδιανόητες σκηνές βίας μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο ενώ στην συμπλοκή συμμετείχαν και μαθητές.

Οι ανήλικοι πέφτουν ομαδικά πάνω σε άλλον ανήλικο και τον χτυπούν έξω από το σχολείο στο Νέο Ηράκλειο. Οι κλωτσιές είναι στοχευμένες, τα χτυπήματα βίαια και ο στόχος είναι να κάνουν όσο γίνεται μεγαλύτερο κακό στο θύμα.

Το ξύλο κρατάει για πολύ ώρα, σε ένα κεντρικό σημείο του Νέου Ηρακλείου και όμως κανείς δεν τολμάει να σταματήσει το κακό.

Το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό, που θυμίζει άγριες καταστάσεις βίας ανάμεσα σε μέλη συμμοριών, γίνεται αντιληπτό από τα ευρήματα των Αρχών.

Ευρήματα που κάνουν τον καθένα να σκεφτεί πόσο χειρότερα θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το αδιανόητο σκηνικό βίας όπου όλοι μοιάζουν να είναι εναντίον όλων.

Φόβος και τρόμος από τη «βεντέτα»

«Γίνεται χαμός πραγματικά, η καθημερινότητα δεν είναι αυτή που μπορεί κάποιος να φανταστεί δίπλα σε ένα σχολείο. Έρχονται εξωσχολικοί, έχουν βεντέτες να το πω έτσι αναπτύξει με εσωσχολικούς.

Όλα αυτό επεκτείνεται και στη γύρω γειτονιά, σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους, προπηλακισμοί, έχουν ξηλώσει κάγκελα από το σχολείο που είναι απέναντι από την πλατεία και εισβάλουν μέσα. Γενικότερα επικρατεί μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη.

Υπάρχει μία διακίνηση ναρκωτικών», αναφέρει κάτοικος. Ένα παιδί θα πει πως όλα έγιναν για μία κοπέλα.

«Ήταν ένας που μιλούσε σε μία κοπέλα. Η κοπέλα τα είχε με έναν άλλο, αλλά δεν το ήξερε το παιδί που μιλούσε. Το έμαθε αυτός που τα είχε με το κορίτσι και του την μπήκε».

«Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον καβγά είναι από το 1ο λύκειο, από το 1ο γυμνάσιο αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής. Πρόκειται όμως για παιδιά κυρίως Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι εξωσχολικοί ήρθαν έξω από το σχολείο μας για να τσακωθούν με έναν συμμαθητή μου που ‘’έκλεψε’’ την κοπέλα ενός εξ’ αυτών», είπε μία μαθήτρια.

Η Αστυνομία έφτασε σχετικά γρήγορα μετά από τηλεφώνημα πολίτη.

«Πάει σε άλλο σχολείο η κόρη μου, απλώς ήταν κάποιοι συμμαθητές της από το 15μελές, ήταν μέσα και στο επεισόδιο. Ήταν του 1ου Γυμνασίου και του Λυκείου και κάποιοι από το 5ο Γυμνάσιο. Ένας που είναι στο σχολείο της κόρης μου, η κόρη μου ξέρει ότι κυκλοφορεί με μαχαίρι.

Αυτό έγινε την Παρασκευή που είχανε κατάληψη εκεί στο 1ο Γυμνάσιο. Από ό,τι μου λέει η κόρη μου το θεωρούν και μαγκιά να πάνε να τσακώνονται και τέτοια. Από αυτό που είδα, εγώ ανατρίχιασα. Για μίσος μιλάμε, λες και έχουνε να χωρίσουν δεν ξέρω τι έχουνε… Δηλαδή μπουνιές στο κεφάλι, κλωτσιές να πέφτουν κάτω», αναφέρει ο πατέρας μαθήτριας.

Οι μαθητές είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών, ενώ οι άλλοι δύο ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή, κάτι που κάνει ακόμα πιο προβληματική την στάση της δημοτικής Αρχής.

«Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και δεν είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερη έκταση καθώς έχουν επιληφθεί οι Αρχές. Σε κάθε περίπτωση έγινε εκτός σχολικού ωραρίου από εξωσχολικούς κύκλους», αναφέρουν στο Live News κύκλοι του δήμου.

