Φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΓΕΕΘΑ . Μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εξαιρετικά υψηλής ακριβείας τυφεκίου είναι ο αρθρωτός και παραμετροποιήσιμος σχεδιασμός και το πολλαπλό διαμέτρημα, που επιτρέπει εύκολη αλλαγή πυρομαχικών ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Το εν λόγω τυφέκιο θεωρείται ιδανικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Νέο τυφέκιο «sniper» για τους Έλληνες κομάντος: Βολές από καταδρομείς της ΔΕΠ (φωτογραφίες)

Βολές με τα νεοπαραληφθέντα τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή (sniper) SAKO TRG M10 Multi-caliber πραγματοποίησαν καταδρομείς της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

