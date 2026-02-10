Βολές με τα νεοπαραληφθέντα τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή (sniper) SAKO TRG M10 Multi-caliber πραγματοποίησαν καταδρομείς της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΓΕΕΘΑ. Μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εξαιρετικά υψηλής ακριβείας τυφεκίου είναι ο αρθρωτός και παραμετροποιήσιμος σχεδιασμός και το πολλαπλό διαμέτρημα, που επιτρέπει εύκολη αλλαγή πυρομαχικών ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Το εν λόγω τυφέκιο θεωρείται ιδανικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς.