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Μια πρακτική που έχει υιοθετηθεί από αρκετούς οδηγούς επιχειρεί να περιορίσει ο νέος ΚΟΚ, βάζοντας στο επίκεντρο τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των ελέγχων ταχύτητας.

Τα λεγόμενα αντί-ραντάρ, συσκευές που εντοπίζουν κάμερες ή ραντάρ μέτρησης ταχύτητας, έχουν γίνει ένα από τα εργαλεία που κάποιοι οδηγοί χρησιμοποιούν προκειμένου να προειδοποιούνται όταν πλησιάζουν σημεία ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν προσωρινά ταχύτητα μπροστά από τις κάμερες και στη συνέχεια επιστρέφουν σε επικίνδυνες ταχύτητες όταν θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος καταγραφής.

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Η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς δεν αντιμετωπίζει την αιτία της παράβασης αλλά λειτουργεί ως τρόπος αποφυγής των συνεπειών. Παράλληλα, δημιουργεί στους οδηγούς μια λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας, ενισχύοντας συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης δυστυχημάτων, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους θανάτους από τροχαίες συγκρούσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων. Για τον λόγο αυτό έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι, με περισσότερες κάμερες και συστήματα καταγραφής σε δρόμους που θεωρούνται επικίνδυνοι.

Παρότι οι συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να πωλούνται νόμιμα στο εμπόριο, η χρήση τους μέσα σε όχημα απαγορεύεται από τον ΚΟΚ, εκτός ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η οδήγηση με εξοπλισμό εντοπισμού ή παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας κατατάσσεται στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων.

Με βάση τις προβλέψεις του νέου ΚΟΚ, ο οδηγός που εντοπίζεται να χρησιμοποιεί τέτοιο εξοπλισμό αντιμετωπίζει πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες.

Οι κυρώσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο, όπου τα πρόστιμα ήταν πολύ υψηλότερα και έφταναν έως και τα 2.000 ευρώ, με παράλληλη αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ο περιορισμός πρακτικών που επιτρέπουν στους οδηγούς να παρακάμπτουν τους ελέγχους.