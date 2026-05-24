Την άποψή του για την εμφάνιση του Akylas στη Eurovision 2026 κατέθεσε ο Νίκος Μωραΐτης, επισημαίνοντας πως η παρουσίαση ήταν υπερβολικά φορτωμένη.

Σύμφωνα με τον γνωστό στιχουργό το τελικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ αγχωτικό, ενώ δεν αξιοποιήθηκε σωστά η αναφορά του καλλιτέχνη προς τη μητέρα του.

Αναφερόμενος στην Άννα Βίσση εξέφρασε την επιθυμία να γράψει τραγούδια για εκείνη, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενώ διαθέτει απίστευτη φωνή, για πολλά χρόνια χαραμίζεται.

Ο Νίκος Μωραΐτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και μιλώντας για τον Akylas αρχικά εξήγησε: «Το τραγούδι του Ακύλα το χάλασαν στην παρουσίαση του. Δηλαδή φορτώθηκε με πάρα πολλά στολίδια και έγινε ένα πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ αγχωτικό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πιο δυνατό κομμάτι του τραγουδιού που ήταν η αναφορά του καλλιτέχνη προς τη μητέρα του: «Αυτό το παιδί ουσιαστικά ειρωνεύεται το πόσο καταναλωτικοί, βουλιμικοί, με τα πάντα έχουμε γίνει. Το κόβει και απευθύνεται στη μάνα του, λέγοντας πως “αυτό είναι ό,τι δεν είχαμε, για σένα θα το φέρω” και κει εγώ ανατριχιάζω».