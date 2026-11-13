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Με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο τένις να έχουν ολοκληρωθεί για το 2026 και έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και επισκέφτηκε το Άγιο Όρος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει ποτέ τη σχέση του με την ορθόδοξη εκκλησία και το πρωί της Πέμπτης (12.11.2026) επισκέφτηκε την Ιερά μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Ο «Νολε» -ο οποίος είναι πλέον κάτοικος Ελλάδας- παρευρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του προστάτη του μοναστηριού.

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O Σέρβος κορυφαίος τενίστας και πολυνίκης σε Grand Slam, φορά συνήθως έναν σταυρό τον οποίο φιλά μετά τις νίκες του. Παράλληλα, το ίδρυμά του έχει χρηματοδοτήσει την παλινόρθωση ορθόδοξων εκκλησιών, ενώ έχει κάνει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο.

«Πριν από αθλητής, είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος», είχε δηλώσει στο παρελθόν.