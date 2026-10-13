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Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Διπλαράκου έδωσε διαλέξεις για την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις.

Η ίδια απασχόλησε επίσης την κοινή γνώμη με την επίσκεψή της στο Άγιο Όρος, όπου εισήλθε μεταμφιεσμένη παραβιάζοντας το άβατο.

Μετά από δύο γάμους με εξέχουσες προσωπικότητες του εξωτερικού, η Αλίκη Διπλαράκου απεβίωσε το 2002 σε ηλικία ενενήντα ετών.

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Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου 1930. Μια 18χρονη Ελληνίδα από την Αθήνα, με καταγωγή από τη Μάνη, βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο και διεκδικεί τον τίτλο της ομορφότερης γυναίκας στον κόσμο. Είναι η Αλίκη Διπλαράκου, η οποία λίγους μήνες νωρίτερα είχε στεφθεί Μις Ευρώπη στο Παρίσι.

Στον διεθνή διαγωνισμό της Βραζιλίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Βραζιλιάνα Γιολάντα Περέιρα. Η διάκρισή της αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία για την Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η Αλίκη, όμως, δεν έμεινε στην Ιστορία μόνο για την ομορφιά της. Ήταν μορφωμένη, πολύγλωσση και ανεξάρτητη γυναίκα.

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Από τη Μάνη στην αθηναϊκή κοινωνία

Η Αλίκη Διπλαράκου γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1912 στην Αθήνα. Πατέρας της ήταν ο δικηγόρος Γεώργιος Διπλαράκος και μητέρα της η Έλενα Νικολέση. Η οικογένειά της είχε καταγωγή από τη Μάνη και ανήκε στους εύπορους κοινωνικούς κύκλους της πρωτεύουσας. Από μικρή ηλικία μιλούσε αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και διέθετε ευρύτατα πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

Η υποψηφιότητα που άλλαξε τη ζωή της

Σύμφωνα με αφηγήσεις που δημοσιεύθηκαν αργότερα, τον Ιανουάριο του 1930 παρακολουθούσε με την οικογένειά της διαγωνισμό ομορφιάς στο θέατρο «Ολύμπια» της Αθήνας. Ξαφνικά άκουσε το όνομά της να ανακοινώνεται: κάποιος γνωστός της φέρεται να την είχε δηλώσει υποψήφια χωρίς να το γνωρίζει. Η οικογένεια αρχικά δίστασε, όμως τελικά η Αλίκη διαγωνίστηκε και κατέκτησε τον τίτλο της Μις Ελλάς.

Το Παρίσι και ο θρίαμβος της Μις Ευρώπη

Τον Φεβρουάριο του 1930 ταξίδεψε στο Παρίσι και αναδείχθηκε Μις Ευρώπη, η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε τον τίτλο. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στην Αθήνα. Στην επιστροφή της, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τη χειροκροτήσουν. Η διάκριση αντιμετωπίστηκε ως σημαντική διεθνής επιτυχία για τη χώρα.

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Στη Βραζιλία, μια ανάσα από την παγκόσμια κορυφή

Στις 13 Οκτωβρίου 1930 συμμετείχε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στον διαγωνισμό που αναφερόταν τότε ως «Μις Υφήλιος» και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, με νικήτρια τη Γιολάντα Περέιρα της Βραζιλίας. Ο συγκεκριμένος ιστορικός διαγωνισμός δεν ταυτίζεται οργανωτικά με τον σημερινό θεσμό Miss Universe, που δημιουργήθηκε το 1952.

Η γυναίκα που μιλούσε για την Ελλάδα στην Αμερική

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Δεν περιορίστηκε στις φωτογραφίσεις και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε διαλέξεις για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. Η ευχέρειά της στις ξένες γλώσσες και η μόρφωσή της τής επέτρεψαν να εμφανίζεται μπροστά σε διεθνές κοινό. Δοκίμασε επίσης τις δυνατότητές της στο θέατρο, συμμετέχοντας σε παράσταση του «Προμηθέα Δεσμώτη».

Το σκάνδαλο με το άβατο του Αγίου Όρους

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα επεισόδια της ζωής της ήταν η επίσκεψή της στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με ιστορικές αφηγήσεις, μεταμφιέστηκε σε άνδρα και εισήλθε στην Αθωνική Πολιτεία, παραβιάζοντας το άβατο. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και τροφοδότησε δημοσιεύματα για χρόνια. Η ακριβής χρονολόγηση και ορισμένες λεπτομέρειες διαφέρουν μεταξύ των αφηγήσεων.

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Οι δύο γάμοι και η ευρωπαϊκή υψηλή κοινωνία

Το 1932 παντρεύτηκε τον Γάλλο βιομήχανο και αεροπόρο Πολ-Λουί Βεγιέρ (Paul-Louis Weiller). Απέκτησαν έναν γιο, τον Πολ-Ανίκ, που γεννήθηκε το 1933. Ο γάμος τους έληξε και το 1945 παντρεύτηκε τον Βρετανό διπλωμάτη σερ Τζον Ράσελ (Sir John Wriothesley Russell). Απέκτησαν δύο παιδιά, την Τζορτζιάνα Αλεξάνδρα και τον Αλεξάντερ Τσαρλς Τόμας. Με τον δεύτερο γάμο της έγινε γνωστή και ως Lady Russell.

Τα τελευταία χρόνια και ο θάνατός της

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Η Αλίκη Διπλαράκου έζησε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της στο εξωτερικό, μακριά από τη δημοσιότητα των νεανικών της χρόνων. Ο δεύτερος σύζυγός της πέθανε το 1984. Η ίδια έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου 2002, σε ηλικία 90 ετών. Η ιστορία της ξεχωρίζει όχι μόνο επειδή υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα Μις Ευρώπη, αλλά επειδή αξιοποίησε τη δημοσιότητα για να ταξιδέψει, να γνωρίσει διαφορετικούς κόσμους και να προβάλει την Ελλάδα στο εξωτερικό.

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