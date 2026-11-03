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Μια νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως γυρίζει ο Ντέμης Νικολαΐδης, περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών, έπειτα από γενναία αλλά σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που είχε σταθεί στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της, φαίνεται πως έχει βρει ξανά το χαμόγελό του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, ο πρώην σύζυγος της Δέσποινας Βανδή βρίσκεται σε σχέση με μια νέα γυναίκα από το περασμένο καλοκαίρι.

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Η διακριτική σχέση και η γνωριμία με τη διατροφολόγο

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, η νέα σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη δεν προέρχεται από τον χώρο της showbiz και εργάζεται ως διατροφολόγος, ενώ έχει παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι φέρεται να κρατά χαμηλούς τόνους, καθώς ο παλαίμαχος άσος δεν επιθυμεί να εκθέτει την προσωπική του ζωή στη δημοσιότητα. Παρά τη διακριτικότητά τους, ωστόσο, οι δυο τους πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να προσπαθούν να κρύψουν τη μεταξύ τους οικειότητα.

Ντέμης Νικολαΐδης

«Από το καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει έρθει κοντά με μία γυναίκα, η οποία δεν βρίσκεται στον χώρο. Είναι διατροφολόγος, πολύ ωραία γυναίκα με παρουσία στα social media και στον χώρο έμμεσα», ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή.

Σύμφωνα με την ίδια, η γνωριμία τους έγινε όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη γυναίκα για να χάσει κιλά. «Κυκλοφορούν κανονικά, δεν νομίζω ότι κρύβουν αυτό που αισθάνονται το τελευταίο διάστημα», πρόσθεσε η δημοσιογράφος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η σχέση να βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.