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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο απολαμβάνει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους ακολούθους της στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα υπαίθριο ντους, επιλέγοντας ένα κόκκινο μπικίνι και ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε με χιούμορ: «Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, τότε τι;», εκφράζοντας την αγάπη της για τις απλές απολαύσεις των διακοπών.

Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι σχολίασαν τόσο τη χαλαρή διάθεσή της όσο και τις ειδυλλιακές εικόνες από το κυκλαδίτικο νησί, το οποίο αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της ελληνικής showbiz.