Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με επίσημη ανακοίνωσή του, διαψεύδει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας.

Όπως επισημαίνει, προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, την Πολιτική Προστασία του δήμου και τις συναρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση του Δήμου

«Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.

Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής».

«Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων» καταλήγει η ανακοίνωση.