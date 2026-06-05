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Οι Hells Angels θεωρούνται μία από τις πιο γνωστές αλλά και αμφιλεγόμενες λέσχες μοτοσικλετιστών παγκοσμίως. Η συγκέντρωση χιλιάδων μελών και υποστηρικτών τους στην Ηγουμενίτσα έχει θέσει τις ελληνικές αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της οργάνωσης στη χώρα.

Ιδρύθηκαν το 1948 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ από βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι αναζητούσαν έναν νέο τρόπο ζωής και μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας μετά την επιστροφή τους στην καθημερινότητα. Με την πάροδο των χρόνων, η οργάνωση απέκτησε αυστηρή δομή, ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της και παρουσία σε πολλές χώρες.

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Τη δεκαετία του 1960 έγινε παγκοσμίως γνωστή, συνδεόμενη με την αμερικανική αντικουλτούρα και μια εικόνα ανεξαρτησίας και εξέγερσης. Παράλληλα, όμως, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο ερευνών και κατηγοριών για εμπλοκή σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που διατηρεί μέχρι σήμερα τη φήμη της αμφιλεγόμενη.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του μύθου τους έπαιξε ο δημοσιογράφος Hunter S. Thompson, ο οποίος το 1966 δημοσίευσε το βιβλίο «Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs». Ο Τόμσον πέρασε μήνες ζώντας δίπλα στα μέλη της οργάνωσης, καταγράφοντας από κοντά τη βίαιη και συχνά χαοτική καθημερινότητά τους. Το βιβλίο μετατράπηκε σε πολιτισμικό γεγονός και συνέβαλε στην εδραίωση της εικόνας των Hells Angels ως των απόλυτων «παράνομων» της αμερικανικής κουλτούρας.

Το περίφημο φεστιβάλ του Άλταμοντ στην Καλιφόρνια

Όμως η στιγμή που καθόρισε οριστικά τη δημόσια εικόνα τους ήρθε τον Δεκέμβριο του 1969, σε ένα γεγονός που μέχρι σήμερα θεωρείται το σκοτεινό τέλος της δεκαετίας του ’60. Ήταν το περίφημο Φεστιβάλ του Άλταμοντ στην Καλιφόρνια.

Η συναυλία του Άλταμοντ το 1969, που σχεδιάστηκε ως η απάντηση της Δυτικής Ακτής στο Γούντστοκ, έμεινε στην ιστορία για τους λάθος λόγους. Με τους Rolling Stones και άλλα κορυφαία συγκροτήματα της εποχής στη σκηνή, η διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από οργανωτικά προβλήματα και ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 – Πηγή: EUROKINISSI

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 – Πηγή: EUROKINISSI

Οι διοργανωτές ανέθεσαν την περιφρούρηση στους Hells Angels, μια επιλογή που αποδείχθηκε μοιραία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ των μοτοσικλετιστών και θεατών. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο 18χρονος Meredith Hunter σκοτώθηκε μπροστά στο πλήθος, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «Gimme Shelter» και σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της ροκ μουσικής.

Οι Hells Angels στην Ελλάδα

Οι Hells Angels έχουν παρουσία και στην Ελλάδα, με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η δράση τους έχει κατά καιρούς απασχολήσει τις αρχές, ενώ ιδιαίτερα γνωστό παραμένει το περιστατικό του 2015 στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, όταν ένας Έλληνας έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια διεθνούς συγκέντρωσης της οργάνωσης.

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Στη σύλληψη 3 Γερμανών κι άλλων 7 Βούλγαρων και Πολωνών μοτοσικλετιστών που ανήκουν στην οργάνωση Hells Angels, προχώρησε η αστυνομία, με το που πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα. Χιλιάδες μηχανές έφτασαν χθες (4/6) οδικώς ή με το πλοίο Venezia από την Ιταλία, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η σύλληψη των επτά μοτοσικλετιστών έγινε στον Προμαχώνα όπου προσπάθησαν να περάσουν έχοντας μαζί τους ένα «οπλοστάσιο», με μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές.

Φωτο αρχείου – Πηγή: iSTOCK

Οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας είχαν προορισμό την Ηγουμενίτσα όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσικλετιστών.

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Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από εκατό μοτοσικλετιστές από όλη την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία κ.α.) αφού η συγκέντρωση του 2026 στην Ηγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες.