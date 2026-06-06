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Ένα ασυνήθιστο σκηνικό στήθηκε στην παραλία του Δρεπάνου Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το thespro.gr, ένα ζευγάρι από την Κύπρο επέλεξε να ενώσει τις ζωές του δίπλα στη θάλασσα, έχοντας ως φόντο δεκάδες μοτοσικλέτες και την παρουσία μελών της γνωστής λέσχης μοτοσικλετιστών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο κλίμα, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

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Ο γάμος που τράβηξε τα βλέμματα

Μέλη και φίλοι των Hells Angels παρακολούθησαν την ανταλλαγή όρκων του ζευγαριού, δημιουργώντας μια εικόνα που ξεχώρισε και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Στο επίκεντρο η Ηγουμενίτσα

Τις τελευταίες ημέρες η Ηγουμενίτσα έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για φίλους της μοτοσικλέτας από πολλές χώρες. Χιλιάδες μοτοσικλετιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν καταφθάσει στη Θεσπρωτία για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, με βασικό χώρο των εκδηλώσεων την περιοχή του Δρεπάνου.

Οι αφίξεις συνεχίζονται τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και οδικώς, με ομάδες μοτοσικλετιστών να καταφθάνουν διαρκώς και να κατευθύνονται προς τον χώρο φιλοξενίας των εκδηλώσεων.

Η διεθνής συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου, με τη συμμετοχή να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και την τελευταία ημέρα των δράσεων.