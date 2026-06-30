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Οι νέες ηγετικές θέσεις της δικαιοσύνης προέκυψαν μετά από σχετική εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, και την αποχώρηση των προκατόχων τους.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου έως το 2030, ενώ ο Ευάγγελος Μπακέλας θα ασκεί τα καθήκοντα του Εισαγγελέα έως τον Ιούνιο του 2028.

Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί επελέγησαν καθώς συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους τόσο κατά την εσωτερική διαδικασία των Ολομελειών όσο και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

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Στα αδιαφιλονίκητα φαβορί για την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέληξε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, μετά και από σχετική εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου καταλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ενώ στη θέση του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου τοποθετείται ο αντεισαγγελέας, Ευάγγελος Μπακέλας.

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Όπως σημειώνεται σήμερα αποχωρούν από το δικαστικό σώμα η νυν Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Λυμπερόπουλος θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το 2030, ενώ ο νέος Εισαγγελέας, κ. Μπακέλας θα παραμείνει για δύο χρόνια έως τον Ιούνιο του 2028.

Τόσο ο κ. Λυμπερόπουλος, όσο και ο κ. Μπακέλας, είχαν χαρακτηριστεί ως αδιαφιλονίκητα φαβορί για τις θέσεις. Ειδικότερα, από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που συνεδρίασε ο νυν αντιπρόεδρος – και εκπρόσωπος Τύπου – του Δικαστηρίου επικράτησε με 15 ψήφους, ακολουθούμενος από τον Σωκράτη Πλαστήρα με 10 ψήφους, τον Παναγιώτη Βενιζελέα με 9 και τον Γεώργιο Σχοινοχωρίτη με 7 ψήφους.

Είχε προηγηθεί – για δεύτερη φορά – η έκφραση γνώμης των Ολομελειών των Δικαστηρίων για τα πρόσωπα που θα επιλεγούν. Εκεί ο κ. Λυμπερόπουλος πρώτευσε στην ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων του της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα έλαβε 58 ψήφους.

Ο κ. Λυμπερόπουλος εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993 και έχει διαγράψει μια μακρά διαδρομή με έμφαση στη διοίκηση και την επιστημονική δράση. Διαθέτει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Νομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων και Επιχειρήσεων (Public Management) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Έχει υπηρετήσει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το 2004 αποσπάστηκε στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη) μαθήματα Δικαστικού Management και Δεοντολογίας. Στον συνδικαλιστικό τομέα, υπήρξε μέλος του Δ.Σ., αναπληρωτής γενικός γραμματέας, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), έχοντας συνολικά 18 έτη ενεργούς παρουσίας.

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Όπως προέκυψε στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ. Μπακέλας συγκέντρωσε 17 ψήφους, ακολουθούμενος από τον επίσης ισχυρό υποψήφιο για τη θέση Βασίλη Φλωρίδη με 12 ψήφους και την αντεισαγγελέα Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους.

Ο κ. Μπακέλλας είχε καταγραφεί ως ακλόνητο φαβορί έχοντας και στις εσωτερικές διαδικασίες των οργάνων του Ανωτάτου Δικαστηρίου συγκεντρώσει ισχυρή πρωτιά και στις δύο κάλπες (Ολομέλεια Αρείου Πάγου και Ολομέλεια Εισαγγελίας Αρείου Πάγου). Στην πρώτη έλαβε 70 ψήφους και στη δεύτερη 18 ψήφους μεταξύ των συναδέλφων του.

Ιδιαίτερη δυναμική στην επιλογή των συναδέλφων του είχε εμφανίσει για άλλη μία φορά και ο αντεισαγγελέας Βασίλειος Φλωρίδης, ο οποίος βρέθηκε δεύτερος στις ψηφοφορίες με 62 ψήφους από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με 16 από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναδείχθηκε δεύτερος σε ψήφους.

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Σημειώνεται ότι ο κ. Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον κλάδο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ από το 2022 είναι βασικός διδάσκων στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, των Δικαστικών Αποφάσεων και Ζητημάτων Γενικού Ποινικού Δικαίου. Διαθέτει πλούσια συνδικαλιστική εμπειρία, έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος από το 2018, ενώ υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Ένωσης για δύο θητείες (2021-2022 και 2025-2026) και ως Αντιπρόεδρος τις περιόδους 2018-2021 και 2024-2025.

Πηγή: dikastiko.gr

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