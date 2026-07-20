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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, καθώς ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων, όπως επισημαίνει ο ίδιος.

Η αναφορά, η οποία συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα, θέτει ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη ομαδικού τάφου στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης. Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να διερευνηθούν σε βάθος οι διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και διαχείρισης των σορών μετά την τραγωδία του 2018.

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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπογραμμίζει ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και στις οικογένειές τους.