Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ξεκινούν το πρωί της Παρασκευής οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων για την πλήρωση των θέσεων του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα, το πρωί θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το μεσημέρι των υπολοίπων δικαστών που θέτουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και το μεσημέρι των υπολοίπων δικαστών που θέτουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, θα γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων για το αξίωμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Σημειώνεται πως η νυν πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όπως και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας συνταξιοδοτούνται στο τέλος Ιουνίου.