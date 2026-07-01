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Ο πρώην παίκτης του Survivor νοσηλεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρή κάκωση στον δεξιό αστράγαλο.

Ο νεαρός ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης και ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας με τη στήριξη των γιατρών και της οικογένειάς του.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα προγραμματίζεται σε περίπου τέσσερις εβδομάδες, εφόσον η πορεία της υγείας του επιτρέψει την ολοκλήρωση της θεραπείας του.

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Στο Μαϊάμι βρίσκεται πλέον ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος στέκεται στο πλευρό του 22χρονου, περιγράφοντας τη βαθιά συγκίνηση που ένιωσε ο γιος του μόλις τον αντίκρισε.

Ο πρώην παίκτης του Survivor εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Από τον τραυματισμό υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, καθώς και σοβαρή κάκωση στον δεξιό αστράγαλο.

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Ο πατέρας του έφτασε στο Μαϊάμι το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου και μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη. Αναφέρθηκε στη συγκινητική στιγμή της επανένωσής τους, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και για τους δύο. Παράλληλα, έκανε λόγο για τη θετική πορεία της αποκατάστασης του γιου του, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει ήδη οργανωμένο σχέδιο για την επιστροφή του στην Ελλάδα όταν το επιτρέψουν οι γιατροί.

O πατέρας του ανέφερε: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε, όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από χθες. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα από ό,τι έπαιρνε, και συνεχίζουμε. Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες. Στις εννέα του μήνα, θα του βγάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι, ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες, θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Άρα σε περίπου τέσσερις εβδομάδες συνολικά, θα είναι και πάλι στο σπίτι του».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι όλοι βρίσκονται στο πλευρό του : «Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος. Αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του. Τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».