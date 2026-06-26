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Στα πάτρια εδάφη, κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του, αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Ιουλίου ο Σταύρος Φλώρος, περίπου ενάμιση μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του λόγω του σοβαρού ατυχήματος που είχε στο Survivor. Ωστόσο, η πορεία των χειρουργείων του συνεχίζεται κανονικά.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor, αυτές τις ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη μία επέμβαση στο πόδι του, ενώ στα τέλη Ιουλίου θα ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο της Αθήνας.

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«Η ψυχολογία του είναι καλή για τα δεδομένα που περνάει. Οι αδερφές του βρίσκονται δίπλα του και τον φροντίζουν με αγάπη και στήριξη. Σήμερα πρόκειται να πάει στο κέντρο αποκατάστασης. Του έχουν μειώσει τα φάρμακα και πονάει πολύ λιγότερο», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Συζητώ τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Κυριακή, να πάω κοντά του. Το έπαθλο δεν το έχει λάβει ακόμη. Ωστόσο, του έχουν καταβληθεί τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στις εβδομάδες που συμμετείχε στο παιχνίδι».

Όπως σημείωσε επίσης: «Αναμένεται στο τέλος Ιουλίου να έρθει σε κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Αθήνα, ώστε, αν είναι δυνατόν, ό,τι έκανε στο Μαϊάμι να συνεχιστεί και εδώ. Στις 9 του μήνα θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση των καρφιών από το δεξί του πόδι, καθώς του είχαν τοποθετηθεί βοηθητικές λάμες για να παραμείνει σταθερό το μέλος».