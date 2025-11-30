Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενισχύοντας τα μπλόκα τους: Τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί και στον Ορχομενό.

Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση. Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Οι σημερινές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ