Τους αντιπάλους τους σε Europa League και Conference League έμαθαν οι ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι κληρώσεις έλαβαν χώρα στο Grimaldi Forum του Μονακό, με την παραδοσιακή διαδικασία με τα μπαλάκια να αποτελεί παρελθόν. Τη θέση της πήρε ένα κουμπί, το πάτημα του οποίου παρουσιάζει τους αντιπάλους της κάθε ομάδας.
Οι 6 αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase του Conference League
Φιορεντίνα (εκτός)
Σάμροκ (εντός)
Τσέλιε (εκτός)
Αμπερντίν (εντός)
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)
Σαμσουνσπόρ (εκτός)
Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟ στην League Phase του Europa League
Ρόμα (εντός)
Φέγενορντ (εκτός)
Πλζεν (εντός)
Φερεντσβάρος (εκτός)
Γιούνγκ Μπόις (εντός)
Στουρμ (εκτός)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
Μάλμε (εκτός)
Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League
Λιλ (εκτός)
Μπέτις (εντός)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
Λιόν (εκτός)
Γιούνγκ Μπόις (εντός)
Λουντογκόρετς (εκτός)
Μπραν (εντός)
Θέλτα (εκτός)
⌛️⌛️⌛️#UELdraw x #UECLdraw pic.twitter.com/dBokpT5vXu— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2025
Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν την Κυριακή 31 Αυγούστου.