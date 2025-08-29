Τους αντιπάλους τους σε Europa League και Conference League έμαθαν οι ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι κληρώσεις έλαβαν χώρα στο Grimaldi Forum του Μονακό, με την παραδοσιακή διαδικασία με τα μπαλάκια να αποτελεί παρελθόν. Τη θέση της πήρε ένα κουμπί, το πάτημα του οποίου παρουσιάζει τους αντιπάλους της κάθε ομάδας.

EUROKINISSI

Οι 6 αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase του Conference League

Φιορεντίνα (εκτός)

Σάμροκ (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Αμπερντίν (εντός)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)

Σαμσουνσπόρ (εκτός)

EUROKINISSI

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟ στην League Phase του Europa League

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Στουρμ (εκτός)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

EUROKINISSI

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Υπενθυμίζεται ότι οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν την Κυριακή 31 Αυγούστου.