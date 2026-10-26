Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή προϋπηρεσία σε εικοσιπέντε σχολεία παραιτήθηκε καταγγέλλοντας το χαμηλό ετήσιο εισόδημά της που ανέρχεται στα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης, καθώς καλούνται να καλύψουν υψηλά έξοδα στέγασης με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Το σχολικό περιβάλλον επιβαρύνεται επιπλέον από την αυξανόμενη παραβατικότητα των μαθητών και την απαξιωτική στάση ορισμένων γονέων απέναντι στο διδακτικό προσωπικό.

Προτείνεται η μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς δωρεάν στέγασης και η θεσμική προστασία τους από φαινόμενα σχολικής βίας.

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Διάβασα τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας εκπαιδευτικού που παραιτήθηκε ύστερα από 15 χρόνια. Είχε περάσει στο πανεπιστήμιο με 18.600 μόρια, είχε υπηρετήσει σε περισσότερα από 25 σχολεία και, όπως καταγγέλλει, έφτασε να ζει με ετήσιο εισόδημα 9.800 ευρώ.

Αναρωτιέμαι: Δεν ντρεπόμαστε;

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Μιλάμε για τους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας από τα πρώτα τους γράμματα μέχρι την αποφοίτηση από το Λύκειο. Και ιδιαίτερα για τις δασκάλες και τους δασκάλους του Δημοτικού, που δεν διδάσκουν απλώς ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Διαμορφώνουν χαρακτήρες, καλλιεργούν αξίες, χτίζουν προσωπικότητες.

Σχολεία υπάρχουν και πέρα από τις μεγάλες πόλεις

Ας θυμηθούμε ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σχολεία στα νησιά, στα βουνά, σε απομακρυσμένα χωριά. Εκπαιδευτικοί που ξεσπιτώνονται, πληρώνουν πανάκριβα ενοίκια, αναζητούν καταλύματα και μετρούν τα ευρώ για να βγάλουν τον μήνα.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα άλλο, εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο: την αυξανόμενη παραβατικότητα, την επιθετικότητα και τον εκφοβισμό μέσα στα σχολεία.

Απέναντί τους βρίσκουν πολλές φορές και γονείς που θεωρούν αδιανόητο να γίνει έστω μία παρατήρηση στο παιδί τους. Που αντί να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό, τον αμφισβητούν, τον απειλούν ή τον απαξιώνουν.

Πώς να λειτουργήσει έτσι το σχολείο;

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Η Παιδεία απαιτεί εθνική συμφωνία

Πιστεύω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, με την πλήρη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, δήμοι και τοπικές κοινότητες πρέπει, με κρατική χρηματοδότηση και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, να εξασφαλίζουν δωρεάν αξιοπρεπή στέγαση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους.

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Και να υπάρχει θεσμική προστασία και πραγματική υποστήριξη απέναντι στη σχολική βία.

Δεν μπορεί μια κοινωνία να απαιτεί από τους δασκάλους να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά της και ταυτόχρονα να τους καταδικάζει στην οικονομική ανασφάλεια.

Η Παιδεία δεν είναι δαπάνη που πρέπει να περιοριστεί. Είναι επένδυση στο μέλλον της πατρίδας.

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Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας μη μιλάει για καλύτερη Ελλάδα.

ΥΓ.: Την μαρτυρία της δασκάλας την διάβασα στο Alfavita

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