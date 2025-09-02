Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακοινώσει στις 12:00 το μεσημέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα αφορά περί τα 500 ΑΦΜ κυρίως φυσικών προσώπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ΑΦΜ τα οποία εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 30.000 με 40.000 ευρώ έκαστο κατά μέσο όρο.

Για τα ΑΦΜ αυτά θα ζητηθεί να επιστραφούν πίσω τα χρήματα που πήραν ενώ δεν τα δικαιούνταν, θα ασκηθούν διώξεις ενώ θα υπάρξει και «πάγωμα» λογαριασμών σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν διατυπώσεις δημόσια τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας πήρε αποζημίωση για δήθεν καταστροφή παραγωγής ντομάτας

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τη στιγμή μάλιστα που αναμένεται και η δεύτερη δικογραφία, στην οποία φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται και δέκα βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, στενός συνεργάτης και φίλος του Κώστα Αγοραστού πήρε αποζημίωση για ντομάτες που δεν καταστράφηκαν από την κακοκαιρία Daniel.

Κι αυτό γιατί η τροποποιητική σχετική δήλωσή του στον Οργανισμό για καταστροφή της παραγωγής έγινε τον Οκτώβριο, έναν μήνα μετά την κακοκαιρία και ενώ η συγκομιδή της ντομάτας γίνεται δύο μήνες πριν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις 4 έως τις 12 Οκτωβρίου του 2023 και εκτός από τον πρώην αντιπεριφερειάρχη το ίδιο ακριβώς έκαναν και άλλοι δύο αγρότες.

Το Mega αποκάλυψε, επίσης, ότι για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε ενημερώσει σχετικά «άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στο Μαξίμου» για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά όπως αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά, όλα αυτά θα φανούν στη δεύτερη δικογραφία.