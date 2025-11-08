Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολυεθνική άσκηση μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων ORION-25 (ΩΡΙΩΝ-25), με τη συμμετοχή προσωπικού από 9 χώρες

Η άσκηση άρχισε στις 3 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 14. Πέρα από ελληνικές μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, συμμετέχει προσωπικό από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και τη Βόρεια Μακεδονία.

Σε υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) φαίνονται καταδρομείς να πραγματοποιούν άλματα από αεροσκάφη και ασκήσεις με οχήματα, περιλαμβανομένων βολών με πραγματικά πυρά.

Οι ασκήσεις «Ωρίων» πραγματοποιούνται από το 2018 σε ετήσια βάση και από το 2021 και μετά σε πολυεθνικό επίπεδο, προσελκύοντας τμήματα Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από φίλες και σύμμαχες χώρες.