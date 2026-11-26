Μπροστά σε ένα μακάβριο θέμα βρέθηξκε μια γυναίκα στην Πάτρα όταν εντόπισε οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.
Η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημέιο, όπως αναφέρει το Best – που εξασφάλισε και την σχετική φωτογραφία-έσπευσε και ιατροδικαστής που από την πρώτη εξέταση αποφάνθηκε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.
Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών ενώ οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.