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Μπροστά σε ένα μακάβριο θέμα βρέθηξκε μια γυναίκα στην Πάτρα όταν εντόπισε οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη.

Η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημέιο, όπως αναφέρει το Best – που εξασφάλισε και την σχετική φωτογραφία-έσπευσε και ιατροδικαστής που από την πρώτη εξέταση αποφάνθηκε ότι πρόκειται για οστά που φαίνεται να είναι ανθρώπινα.

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Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Πατρών ενώ οστά θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση, προκειμένου να αποκαλυφθεί σε ποιον/α ανήκουν.