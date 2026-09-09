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To ενδεχόμενο τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλα στην Αελπότρυπα της Κυψέλης να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, εξετάζουν οι αρχές.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί τους αστυνομικούς η κατάσταση της σακούλας μέσα στην οποία βρέθηκαν τα οστά που φαίνεται να είναι σχετικά καινούργια αλλά και οι μαρτυρίες ανθρώπων βρίσκονται συχνά στο σημείο, κυρίως για προπονήσεις στο γήπεδο.

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Αν η σακούλα βρισκόταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα την είχαν εντοπίσει καθώς οι μπάλες καταλήγουν συχνά στο σημείο όπου βρέθηκε.

Σημειώνεται πως η σακούλα βρέθηκε χθες τυχαία όταν μια μπάλα έπεσε στο σημείο και ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας πήγε να την συλλέξει.

Αμέσως απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία ενώ τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και κλήθηκαν ειδικοί ανθρωπολόγοι ενώ θα γίνουν και εξέταση για ταυτοποίηση.

Ο προπονητής Μιχάλης Σπανός που εντόπισε τα οστά, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” όπου περιέγραψε τα όσα είδε.

«Πηγαίνοντας δύο βήματα για να δω που έχει πάει η μπάλα ώστε να δω αν είναι εφικτό να την ανακτήσουμε, είδα μια μπλε σακούλα του σούπερ μάρκετ, αρκετά μεγάλη η οποία ήταν κομμένη στο πάνω μέρος της και προεξείχαν τα οστά. Γύρισα πίσω και απομόνωσα τα παιδιά τα οποία ενημερώθηκαν για το περιστατικό αφού γύρισαν σπίτι μέσω social media», δήλωσε αρχικά.

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν τα οστά βρίσκονταν στο σημείο για μέρες. «Θεωρώ ότι δεν είναι πιθανό να ήταν πολλές μέρες εδώ αλλά αυτό είναι προσωπική απόψη».