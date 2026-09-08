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Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές, καθώς σε χωράφι στην περιοχή της Κυψέλης περίοικος εντόπισε ανθρώπινα οστά.

Ο κάτοικος της περιοχής είδε τα οστά σε ένα οικόπεδο, στην οδό Μεγίστης, στην περιοχή Αλεπότρυπα και κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο τής Άμεσης Δράσης.

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Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και από μία πρώτη εικόνα δεν φαίνεται κάποιο τραύμα στο κρανίο. Στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν στοιχεία στο σημείο, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών έχουν αναλάβει προς το παρόν να διαλευκάνουν την υπόθεση.