Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε υπαίθριο χώρο στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών, το μεσημέρι της Τρίτης, σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ο προπονητής, όταν πήγε να πάρει μια μπάλα που είχε φύγει από το διπλανό γήπεδο. Εκεί αντίκρισε μια σκισμένη σακούλα, μέσα στην οποία υπήρχαν ανθρώπινα οστά, καθώς και ένα κρανίο. Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

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Στο σημείο έφτασαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι περισυνέλλεξαν τα ευρήματα και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξεταστούν και να διερευνηθούν περαιτέρω.

Η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να πραγματοποιηθεί λεπτομερής έλεγχος και να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην ταυτοποίηση των οστών όσο και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις μακάβριων ευρημάτων, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν εκ νέου τους φακέλους των εξαφανισμένων προσώπων των τελευταίων μηνών, αλλά και παλαιότερων ετών. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι η σακούλα δεν βρισκόταν αρχικά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά μεταφέρθηκε εκεί από άλλη περιοχή κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Μεταξύ των υποθέσεων εξαφανισμένων προσώπων που παραμένουν ανοιχτές είναι και αυτή της Κινέζας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τον Μάιο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, το διαβατήριό της εντοπίστηκε κατεστραμμένο στο Άλσος Γαλατσίου.