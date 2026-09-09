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Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση εντοπισμού ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα, στον λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Τα οστά βρέθηκαν χθες το μεσημέρι όταν παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο «έστειλαν» την μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

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Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας πήγε στο σημείο και σε ένα εγκαταλελειμμένο χώρο δίπλα στο γήπεδο, εντόπισε μια σκισμένη μπλε σακούλα από το εσωτερικό της οποίας προεξείχαν ανθρώπινα οστά, ανάμεσά τους και ένα κρανίο.

Αμέσως απομάκρυνε τα παιδιάκαι ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αρχικά πίστεψε πως η σακούλα ενδεχομένως περιείχε κάποιο ζώο. Πλησιάζοντας, ωστόσο, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά.

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ θα εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους.

Στόχος των εξετάσεων είναι να διερευνηθούν τα ευρήματα και να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.