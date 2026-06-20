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Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας, ενισχύοντας τα σχολεία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης κατά της βίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους αρμόδιους φορείς για τη χαρτογράφηση κινδύνων και την παροχή υποστήριξης σε κάθε σχολική μονάδα.

Απαιτείται ενεργή συμμετοχή των γονέων και θεσμική θωράκιση των σχολείων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των μαθητών πριν συμβούν τραγικά περιστατικά.

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Υπάρχουν φράσεις που δεν ακούγονται απλώς σε μια δικαστική αίθουσα. Καρφώνονται στη συνείδηση μιας κοινωνίας. Η συγκλονιστική ρήση του εισαγγελέα Αντώνη Κασάπη για τον μικρό Μάριο, «τι να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης», δεν είναι μόνο δικαστική αγόρευση. Είναι καμπάνα εθνικής ντροπής.

Γιατί ο Μάριος δεν χάθηκε σε έναν σκοτεινό δρόμο, σε μια ακραία σύγκρουση, σε έναν χώρο κινδύνου. Χάθηκε μέσα στο σχολείο. Εκεί όπου ένα παιδί πρέπει να είναι ασφαλέστερο από οπουδήποτε αλλού. Εκεί όπου οι γονείς το παραδίδουν κάθε πρωί με την αυτονόητη βεβαιότητα ότι θα γυρίσει σπίτι.

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Αυτό το «αυτονόητο» είναι που πρέπει να ξαναχτίσουμε.

Το σχολείο δεν μπορεί να είναι μόνο αίθουσες, βιβλία, ύλη και εξετάσεις. Πρέπει να γίνει ζωντανός πυρήνας προστασίας, πρόληψης, κοινωνικής παρατήρησης και παιδαγωγικής ευθύνης. Με εκπαιδευτικούς που δεν αφήνονται μόνοι απέναντι σε προβλήματα που ξεπερνούν την τάξη. Με γονείς που δεν εμφανίζονται μόνο στις γιορτές και στους βαθμούς, αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά και ενεργά σε διαδικασίες ενημέρωσης, πρόληψης, συνεργασίας.

Δεν αρκεί να λέμε «πού είναι η Πολιτεία» αφού συμβεί το κακό. Η Πολιτεία πρέπει να είναι εκεί πριν. Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να έχει πραγματική επιστασία. Όχι εγκυκλίους για τα συρτάρια. Παρουσία. Έλεγχο. Σχέδιο. Ψυχολόγους σε κάθε σχολική κοινότητα. Κοινωνικούς λειτουργούς. Μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης όπου υπάρχουν σημάδια βίας, παραβατικότητας, εγκατάλειψης ή φόβου.

Και δίπλα στο υπουργείο πρέπει να μπει αποφασιστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γειτονιά γειτονιά. Σχολείο σχολείο. Με δομές υποστήριξης, με χαρτογράφηση κινδύνων, με συνεργασία με την αστυνομία, με κοινωνικές υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν κατόπιν εορτής.

Ο εισαγγελέας και μπράβο του, είπε ότι αυτή η υπόθεση δεν θέλει χειροκροτήματα για την ποινή που επιβλήθηκε, αλλά περίσκεψη. Σωστά. Και η περίσκεψη, όμως, δεν μπορεί να τελειώσει σε μια συγκινημένη σιωπή.

Για τον Μάριο, για κάθε παιδί, η απάντηση πρέπει να είναι θεσμική, καθημερινή και αδιαπραγμάτευτη: κανένα σχολείο ανοχύρωτο, κανένας εκπαιδευτικός μόνος, κανένας γονιός απών, καμία Πολιτεία θεατής.