Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένας Ελληνας πιλότος, χάρη στις απολαυστικές ατάκες του κατά τη διάρκεια πτήσης, που προκάλεσαν γέλιο και χειροκροτήματα από τους επιβάτες.

Πρόκειται για τον Μανώλη Φουντουλάκη της αεροπορικής εταιρείας Sky Express, ο οποίος έχει γίνει viral μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και ήδη αγγίζει 1 εκατ. προβολές.

Στο βίντεο, ο πιλότος ακούγεται να καθησυχάζει τους επιβάτες από τα μεγάφωνα, λέγοντας με χιούμορ:

«Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», με το κοινό να ξεσπά σε αυθόρμητα χειροκροτήματα.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και ενώ επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Μανώλης Φουντουλάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί ξανά:

«Είδατε με τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα… για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», προκαλώντας ακόμη περισσότερα γέλια στους επιβάτες.