Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παγκόσμια παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια τόνους το 2023, με τις προβλέψεις να δείχνουν αύξηση 81% έως το 2050 αν δεν αλλάξουν τα πρότυπα κατανάλωσης.

Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς το 80% των αποβλήτων καταλήγει σε ταφή, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης περιορίζεται μόλις στο 17,4%.

Η ανεπαρκής διαχείριση αποβλήτων προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεράστιο οικονομικό κόστος, το οποίο ενδέχεται να ανέλθει στα 640,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έως το 2050.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μέσω της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για τη μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού βάρους.

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Ο πλανήτης παράγει πλέον τόσο μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ώστε η διαχείρισή τους αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Waste Management Outlook 2024 του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η παγκόσμια παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων υπολογίζεται σε 2,1 δισεκατομμύρια τόνους το 2023.

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Και οι προβλέψεις είναι ανησυχητικές: εάν δεν αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης, οι ποσότητες θα φτάσουν τους 3,8 δισεκατομμύρια τόνους το 2050. Πρόκειται για αύξηση περίπου 81%.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τα αστικά απορρίμματα, όχι το σύνολο των βιομηχανικών, αγροτικών και κατασκευαστικών αποβλήτων.

Πού καταλήγουν τα σκουπίδια και πώς καταστρέφονται

Η διαχείριση των αποβλήτων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η υγειονομική ταφή εξακολουθεί να αποτελεί βασική μέθοδο, ιδιαίτερα σε κράτη που δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές ανακύκλωσης. Όμως οι χώροι ταφής απαιτούν μεγάλες εκτάσεις, ενώ η αποσύνθεση οργανικών υλικών παράγει μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση επιτρέπει την ανάκτηση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και ορισμένων πλαστικών, μειώνοντας την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες.

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Η κομποστοποίηση μετατρέπει οργανικά υπολείμματα σε χρήσιμο υλικό για το έδαφος, ενώ η αναερόβια χώνευση μπορεί να παράγει βιοαέριο.

Η θερμική επεξεργασία, τέλος, μειώνει τον όγκο των αποβλήτων και μπορεί να παράγει ενέργεια. Δεν εξαφανίζει όμως όλα τα κατάλοιπα και απαιτεί αυστηρό έλεγχο των εκπομπών.

Η περιβαλλοντικά προτιμότερη λύση παραμένει η πρόληψη: να παράγονται εξαρχής λιγότερα σκουπίδια.

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Ελλάδα: Περισσότερα από 500 κιλά σκουπίδια ανά κάτοικο

Η ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παρήγαγε περίπου 523 κιλά αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο το 2023, έναντι 517 κιλών που ήταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος το 2024.

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Με βάση τον πληθυσμό της χώρας, η ελληνική παραγωγή αστικών απορριμμάτων κινείται στην τάξη των 5,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Αυτό σημαίνει περίπου 1,43 κιλά σκουπιδιών την ημέρα ανά κάτοικο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες περιλαμβάνουν και απορρίμματα από δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, ενώ ο υπολογισμός ανά κάτοικο βασίζεται στον μόνιμο πληθυσμό.

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Το 80% των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται

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Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο ελληνικό πρόβλημα.

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα το 2026 επισημαίνεται ότι περίπου το 80% των αποβλήτων εξακολουθεί να οδηγείται σε ταφή.

Το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων περιορίζεται στο 17,4%, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός δείκτης βρίσκεται περίπου στο 48%.

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Η απόσταση είναι τεράστια.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι η Αττική παράγει περίπου τα μισά αστικά απορρίμματα της χώρας και εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν υπερφορτωμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

Παρά τις επενδύσεις και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Τι κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακύκλωσε το 2024 κατά μέσο όρο το 48,1% των αστικών απορριμμάτων της.

Το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 43%.

Η πρόοδος δείχνει ότι η αλλαγή είναι εφικτή, όταν συνδυάζονται οι κατάλληλες υποδομές, η διαλογή στην πηγή, η συμμετοχή των πολιτών και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η μεγάλη εξάρτηση από την ταφή εξακολουθεί να δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα και σημαντικό οικονομικό κόστος.

Το παγκόσμιο οικονομικό κόστος είναι αστρονομικό

Η διαχείριση των σκουπιδιών δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το UNEP, το άμεσο παγκόσμιο κόστος διαχείρισης αποβλήτων υπολογίστηκε σε 252 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020.

Εάν προστεθούν οι επιπτώσεις της ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και των προβλημάτων υγείας, το ποσό ανεβαίνει στα 361 δισεκατομμύρια.

Χωρίς ουσιαστική παρέμβαση, το ετήσιο κόστος ενδέχεται να φτάσει τα 640,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2050.

Αντίθετα, η μετάβαση σε μια πραγματική κυκλική οικονομία θα μπορούσε, σύμφωνα με τα μοντέλα του ΟΗΕ, να δημιουργήσει καθαρό ετήσιο οικονομικό όφελος 108,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα

Η χώρα χρειάζεται αποτελεσματικότερη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, περισσότερη επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, σύγχρονες εγκαταστάσεις και περιορισμό της ταφής.

Χρειάζεται επίσης πραγματική ενημέρωση των πολιτών και οικονομικά κίνητρα για δήμους, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, συστήματα στα οποία η χρέωση συνδέεται με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: τα σκουπίδια δεν εξαφανίζονται όταν τα πετάμε στον κάδο. Απλώς μεταφέρονται κάπου αλλού.

Και όσο συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως κάτι που πρέπει απλώς να θάψουμε, τόσο θα μεγαλώνει το περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα που κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές.

Πρωτογενείς πηγές τεκμηρίωσης

UNEP – Global Waste Management Outlook 2024: https://www.unep.org/en/publications/report/global-waste-management-outlook-2024

Eurostat – Municipal Waste Statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Municipal_waste_statistics

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Country Report Greece 2026: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages-including-country-reports/country-report-greece_en

Eurostat – Municipal Waste 2024: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260330-1