Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου αναδεικνύει τη σημασία του ψωμιού στη διατροφή, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αρτοποιίας.

Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, τα ενοίκια και τον έντονο ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αντιμετωπίζουν απαιτητικά ωράρια και δύσκολες συνθήκες εργασίας, με τη νομοθεσία να ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και ασφάλειάς τους.

Η ποιότητα του ψωμιού εξαρτάται από τα συστατικά και τη διαδικασία παραγωγής, καθιστώντας την προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας απαραίτητη για τον καταναλωτή.

Η Ελλάδα βασίζεται σημαντικά στις εισαγωγές μαλακού σίτου για την κάλυψη των αναγκών της, παρόλο που διαθέτει εγχώρια παραγωγή σιτηρών.

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Στις 16 Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. Το ψωμί παραμένει καθημερινή συνήθεια, στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Από το ζυμωτό χωριάτικο καρβέλι μέχρι το προκομμένο ψωμί του ραφιού, όμως, ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης αλλάζει.

Πόσοι φούρνοι έχουν απομείνει

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Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Insider, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 12.000 αρτοποιεία, ενώ περίπου 1.500 έκλεισαν μέσα σε τρία χρόνια. Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αναφέρει στον ιστότοπό της ότι ο ευρύτερος κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας εκπροσωπεί περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις· οι δύο αριθμοί έχουν διαφορετική περίμετρο και δεν πρέπει να συγχέονται. Η ενεργειακή δαπάνη, τα ενοίκια, οι πρώτες ύλες και ο ανταγωνισμός συμπιέζουν ιδιαίτερα τον μικρό οικογενειακό φούρνο.

Η δουλειά αρχίζει όταν η πόλη κοιμάται

Η παραγωγή απαιτεί προετοιμασία ζύμης, ωρίμανση, διαμόρφωση και ψήσιμο πριν ανοίξουν τα καταστήματα. Για πολλούς αρτεργάτες αυτό σημαίνει νυχτερινά ή πολύ πρωινά ωράρια, ορθοστασία, χειρωνακτική καταπόνηση, θερμότητα και έκθεση σε αλευρόσκονη. Χρειάζονται εξαερισμός, μέτρα πρόληψης εγκαυμάτων, κατάλληλα μηχανήματα και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Το 2026 κατατέθηκε διετής συλλογική σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας στα αρτοποιεία, όπως καταγράφει ο ΟΜΕΔ.

Το ψωμί σε σακούλα και στα σούπερ μάρκετ

Το παραδοσιακό αρτοποιείο δεν έχει πλέον αποκλειστικότητα στη γειτονιά. Σούπερ μάρκετ, σημεία διάθεσης άρτου και βιομηχανικά συσκευασμένα προϊόντα προσφέρουν ψωμί τοστ, προκομμένες φέτες, ψωμάκια και προϊόντα που ολοκληρώνουν το ψήσιμό τους στο κατάστημα. Η συσκευασία αυξάνει την πρακτικότητα και συχνά τη διάρκεια διατήρησης, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι ίδια. Ο καταναλωτής χρειάζεται να κοιτάζει συστατικά, ημερομηνία, βάρος, τιμή ανά κιλό, ποσοστό αλεύρων ολικής και ενδεχόμενα πρόσθετα. Άλλο το φρέσκο ψωμί που παρασκευάζεται και ψήνεται στο αρτοποιείο και άλλο το προϊόν που έχει παρασκευαστεί ή προψηθεί αλλού.

Από το λευκό μέχρι το προζυμένιο

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Το λευκό ψωμί παρασκευάζεται κυρίως από εξευγενισμένο αλεύρι σίτου. Το ολικής άλεσης περιλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του σπόρου και συνήθως περισσότερες φυτικές ίνες. Το πολύσπορο περιέχει διαφορετικούς σπόρους, χωρίς να σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι ολικής. Το σικάλεως χρησιμοποιεί αλεύρι σίκαλης, συχνά σε συνδυασμό με σιτάρι. Το προζυμένιο βασίζεται σε φυσική ζύμωση, ενώ το χωριάτικο μπορεί να έχει διαφορετικές αναλογίες αλεύρων και συνταγές. Υπάρχουν επίσης καλαμποκόψωμο, κριθαρένιο, ψωμί με βρώμη και ειδικά προϊόντα χωρίς γλουτένη για όσους τα χρειάζονται. Η ονομασία δεν αρκεί: καθοριστική είναι η ετικέτα.

Πόσο μένει φρέσκο – ψυγείο ή κατάψυξη;

Ένα φρέσκο καρβέλι χωρίς συντηρητικά διατηρεί συνήθως καλή ποιότητα για περίπου 2–3 ημέρες σε δροσερό, στεγνό μέρος, με διακυμάνσεις ανάλογα με το ψωμί, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Το ψωμί του τοστ μπορεί να διαρκεί περισσότερο, αλλά ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας. Το κοινό ψυγείο δεν είναι η ιδανική λύση για τη γεύση: επιταχύνει το μπαγιάτεμα, παρότι μπορεί να καθυστερεί τη μούχλα σε πολύ ζεστό ή υγρό περιβάλλον. Για μεγαλύτερο διάστημα προτιμούμε κατάψυξη στους −18°C, σε καλά κλεισμένη σακούλα, ιδανικά σε μερίδες ή φέτες. Για καλύτερη ποιότητα καταναλώνουμε μέσα σε 2–3 μήνες, αν και μπορεί να παραμείνει ασφαλές περισσότερο όταν διατηρείται συνεχώς κατεψυγμένο. Ξεπαγώνουμε σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεσταίνουμε απευθείας. Αν εμφανιστεί μούχλα, πετάμε ολόκληρο το ψωμί, όχι μόνο το ορατά αλλοιωμένο κομμάτι.

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Οι τιμές του σιταριού και η τιμή του καρβελιού

Σε δημοσίευση της 12ης Οκτωβρίου 2026 καταγράφονται ενδεικτικά για την Ελλάδα 220 ευρώ ανά τόνο για μαλακό σιτάρι αρτοποιίας (22 λεπτά το κιλό) και 185 ευρώ ανά τόνο για σκληρό σιτάρι (18,5 λεπτά το κιλό), με επισήμανση ότι το δεύτερο στοιχείο δεν είναι πλήρως συγκρίσιμο με προηγούμενες παρατηρήσεις. Οι συγκεκριμένες τιμές δεν αποτελούν τιμή λιανικής, ούτε μετατρέπονται απευθείας σε κόστος ψωμιού: μεσολαβούν άλεση, μεταφορά, ενέργεια, μισθοδοσία, φύρα, συσκευασία και εμπορικό περιθώριο. Το σκληρό σιτάρι συνδέεται κυρίως με τα ζυμαρικά, ενώ το μαλακό είναι κρίσιμο για την αρτοποιία.

Πόσο σιτάρι εισάγει η Ελλάδα

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Τα στοιχεία εμπορίου WITS/UN Comtrade για το 2024 αποτιμούν τις ελληνικές εισαγωγές σιταριού και σμιγού σε περίπου 293,2 εκατομμύρια δολάρια. Από τις αναλυτικά καταγεγραμμένες χώρες προκύπτουν μεγάλες ποσότητες από Βουλγαρία (476.832 τόνοι), Ουκρανία (210.331), Ρουμανία (132.689), Μολδαβία (129.577) και Ρωσία (66.672). Το άθροισμα μόνο αυτών των πέντε προελεύσεων υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο τόνους, επομένως οι συνολικές εισαγωγές ήταν μεγαλύτερες. Δεν παρουσιάζουμε αυτό το μερικό άθροισμα ως πλήρες εθνικό σύνολο. Η Ελλάδα παράγει επίσης σιτάρι, ιδίως σκληρό, και πραγματοποιεί εξαγωγές. Η εξάρτηση από εισαγόμενες ποιότητες, κυρίως μαλακού σίτου, παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την αλυσίδα του ψωμιού.

Η αξία του φούρνου της γειτονιάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου δεν είναι απλώς μια γιορτή γεύσης. Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε τι πληρώνει ο καταναλωτής, τι κερδίζει ο παραγωγός, πώς εργάζεται ο αρτεργάτης και ποιο μοντέλο αγοράς θέλουμε. Το καρβέλι στο τραπέζι κρύβει μια ολόκληρη αλυσίδα ανθρώπων, από το χωράφι έως τον φούρνο.

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Πηγές και τεκμηρίωση

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https://www.omed.gr

https://e-agrotis.gr/2026/10/times-proionton/timi-vamvakiou-sitiron-kalampokiou-evdomada-41-2026.htmlhttps://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/GRC/year/2024/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/1001