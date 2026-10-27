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Η 27η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας, μια αφορμή να γνωρίσουμε καλύτερα έναν κλάδο υγείας που συχνά παραμένει στη σκιά, μολονότι επηρεάζει καθοριστικά την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Η ημέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών και αναδεικνύει την αξία της συμμετοχής στη ζωή, ανεξάρτητα από ηλικία, αναπηρία ή ασθένεια.

Τι ακριβώς κάνει ο εργοθεραπευτής

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Ο εργοθεραπευτής δεν περιορίζεται σε ασκήσεις για τα χέρια ή την κίνηση. Αξιολογεί τι δυσκολεύει έναν άνθρωπο να ντυθεί, να μαγειρέψει, να γράψει, να εργαστεί, να παίξει ή να μετακινηθεί με ασφάλεια. Σχεδιάζει εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ή την ανάκτηση δεξιοτήτων και, όπου χρειάζεται, προτείνει προσαρμογές στον χώρο και βοηθητικά μέσα. Στόχος δεν είναι μόνο η βελτίωση μιας λειτουργίας αλλά η ουσιαστική ανεξαρτησία.

Από τα παιδιά έως την τρίτη ηλικία

Στα παιδιά η εργοθεραπεία μπορεί να υποστηρίξει τη λεπτή κινητικότητα, τον συντονισμό, την αυτοεξυπηρέτηση και τη συμμετοχή στο παιχνίδι και στο σχολείο. Χρησιμοποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες, σε αναπτυξιακές δυσκολίες και καταστάσεις όπως ο αυτισμός ή κινητικές αναπηρίες. Στους ενηλίκους έχει σημαντικό ρόλο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, τραυματισμό, χειρουργείο ή σε νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις. Στους ηλικιωμένους συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας, στην πρόληψη πτώσεων και στην ασφαλέστερη διαβίωση στο σπίτι.

Η θεραπεία μέσα στην καθημερινότητα

Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει εξάσκηση σε πραγματικές δραστηριότητες: πώς κρατά κάποιος ένα κουτάλι, πώς χρησιμοποιεί το μπάνιο με ασφάλεια, πώς οργανώνει την ημέρα του ή πώς επιστρέφει στη δουλειά. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αλλαγή μιας λαβής, η τοποθέτηση χειρολαβών ή η αναδιάταξη επίπλων κάνει τεράστια διαφορά. Η εργοθεραπεία συνεργάζεται με την ιατρική ομάδα, τη φυσικοθεραπεία, τη λογοθεραπεία και την οικογένεια, χωρίς να υποκαθιστά τις άλλες ειδικότητες.

Η πρόσβαση στην Ελλάδα

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Στην Ελλάδα εργοθεραπευτές δραστηριοποιούνται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, δομές ψυχικής υγείας, ειδική εκπαίδευση και ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ωστόσο, για πολλές οικογένειες η πρόσβαση σε σταθερές και εξατομικευμένες υπηρεσίες παραμένει ζήτημα διαθεσιμότητας, απόστασης και οικονομικής επιβάρυνσης. Η έγκαιρη αξιολόγηση και η συνέχεια της φροντίδας έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Μια ημέρα με ουσιαστικό μήνυμα

Η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας υπενθυμίζει ότι η αποκατάσταση δεν μετριέται μόνο με ιατρικούς δείκτες. Μετριέται και με το αν ένας άνθρωπος μπορεί να κουμπώσει το πουκάμισό του, να επιστρέψει στην τάξη, να βγει από το σπίτι ή να απολαύσει ξανά μια αγαπημένη δραστηριότητα. Αυτές οι μικρές, καθημερινές νίκες αποτελούν συχνά τις μεγαλύτερες αλλαγές.

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