Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας αναδεικνύει τη σημασία της αξιοπιστίας και της διαρκούς βελτίωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες, αποτελώντας αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας είναι διαδεδομένη, με 12.567 πιστοποιητικά ISO 9001 να έχουν καταγραφεί το 2024.

Ο ποιοτικός έλεγχος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια τροφίμων μέσω του ΕΦΕΤ, η παροχή υπηρεσιών υγείας και η δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, η αξιοποίηση πιστοποιήσεων ΠΟΠ και ΠΓΕ στα αγροδιατροφικά προϊόντα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες δυνατότητες για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και πρόληψη λαθών.

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Πόσο σίγουροι είμαστε ότι το τρόφιμο που αγοράζουμε είναι ασφαλές; Ότι το φάρμακο που παίρνουμε έχει ελεγχθεί σωστά; Ότι το αυτοκίνητο που οδηγούμε πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές; Ή ότι μία δημόσια υπηρεσία θα μας εξυπηρετήσει χωρίς λάθη, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία;

Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι καθημερινή ανάγκη, οικονομικό πλεονέκτημα και, σε πολλές περιπτώσεις, ζήτημα ζωής και θανάτου.

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Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας, που γιορτάζεται φέτος την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η ημέρα εντάσσεται στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ποιότητας, μία διεθνή πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον ρόλο της σωστής οργάνωσης, των ελέγχων, της πρόληψης των λαθών και της συνεχούς βελτίωσης.

Για την Ελλάδα, με χιλιάδες επιχειρήσεις στον τουρισμό, στα τρόφιμα, στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, η ποιότητα αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία και σημαντική πρόκληση.

Τι σημαίνει πραγματικά ποιότητα

Η ποιότητα δεν σημαίνει υποχρεωτικά ακριβό προϊόν.

Ένα οικονομικό προϊόν μπορεί να είναι ποιοτικό όταν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του, είναι ασφαλές και λειτουργεί όπως υπόσχεται ο κατασκευαστής του.

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Αντίστοιχα, μία ακριβή υπηρεσία δεν είναι απαραίτητα ποιοτική.

Η ποιότητα συνδέεται με την αξιοπιστία, τη συνέπεια, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του χρήστη.

Στη σύγχρονη οικονομία δεν αρκεί μία επιχείρηση να κατασκευάζει ένα καλό προϊόν. Πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι ακολουθεί διαδικασίες που εξασφαλίζουν σταθερά αποτελέσματα.

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Από πότε γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας συνδέεται με τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την αναγνώριση της σημασίας της διαχείρισης ποιότητας.

Το Chartered Quality Institute, ένας από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς οργανισμούς στον συγκεκριμένο τομέα, προωθεί την Παγκόσμια Εβδομάδα Ποιότητας.

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Το κεντρικό μήνυμα για το 2026 είναι «Quality: powering performance», δηλαδή «Ποιότητα: η δύναμη πίσω από την απόδοση».

Η φιλοσοφία είναι ότι η ποιότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία τυπική διαδικασία ελέγχου στο τέλος της παραγωγής.

Πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού, της διοίκησης και της καθημερινής λειτουργίας κάθε οργανισμού.

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Τα ISO και οι αριθμοί στην Ελλάδα

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Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς διαχείρισης ποιότητας είναι τα διεθνή πρότυπα ISO.

Το ISO 9001 αφορά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας ISO Survey για το 2024, στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 12.567 πιστοποιητικά ISO 9001, τα οποία κάλυπταν 16.022 εγκαταστάσεις.

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Πρόκειται για σημαντικό αριθμό, που αποτυπώνει τη διάδοση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην ελληνική οικονομία.

Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι υπήρχαν ακριβώς 12.567 διαφορετικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις, καθώς μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει περισσότερα πιστοποιητικά ή εγκαταστάσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ίδια έρευνα κατέγραψε περίπου 1,47 εκατομμύρια πιστοποιητικά ISO 9001.

Η πιστοποίηση δεν εγγυάται ότι μία επιχείρηση δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Δείχνει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα οργάνωσης και ελέγχου, το οποίο πρέπει να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς.

Τα ελληνικά τρόφιμα και η μεγάλη αξία των ΠΟΠ και ΠΓΕ

Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής.

Η φέτα, το ελαιόλαδο, οι ελιές, τα τυριά, τα φρούτα, τα κρασιά και πολλά άλλα προϊόντα συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές, παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ειδικά συστήματα αναγνώρισης αυτών των προϊόντων.

Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΟΠ, απαιτεί τα καθορισμένα στάδια παραγωγής να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Η Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, ΠΓΕ, συνδέει τουλάχιστον ένα σημαντικό στάδιο παραγωγής με την περιοχή προέλευσης.

Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 100 καταχωρισμένες ονομασίες αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σε αυτές τις κατηγορίες, χωρίς να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο οι ξεχωριστές κατηγορίες οίνων και αλκοολούχων ποτών.

Ο ακριβής αριθμός μεταβάλλεται καθώς εγκρίνονται νέες καταχωρίσεις.

Οι ευρωπαϊκές αυτές πιστοποιήσεις προστατεύουν τις ονομασίες και τις προδιαγραφές παραγωγής, ενώ βοηθούν τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν την προέλευση ενός προϊόντος.

Η φέτα ως παράδειγμα ελληνικής ποιότητας

Η φέτα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής αξίας που μπορεί να αποκτήσει ένα ελληνικό προϊόν με αναγνωρισμένη ταυτότητα.

Η ονομασία της προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραγωγή της υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η σημασία της δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά.

Η φέτα έχει εξελιχθεί σε ισχυρό εξαγωγικό προϊόν, με παρουσία σε πολλές χώρες.

Η προστασία της ονομασίας της έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών εμπορικών και νομικών αντιπαραθέσεων.

Αυτό αποδεικνύει ότι η ποιότητα δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία των παραγωγών και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

ΕΦΕΤ: Ποιος ελέγχει την ασφάλεια των τροφίμων

Στην Ελλάδα σημαντικό ρόλο στην προστασία των καταναλωτών διαδραματίζει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, γνωστός ως ΕΦΕΤ.

Οι έλεγχοι αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή, την επισήμανση και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία.

Όταν εντοπίζεται ένα μη ασφαλές τρόφιμο, μπορεί να απαιτηθεί η απόσυρση ή η ανάκλησή του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ανάκληση αποδεικνύει μία γενικευμένη αποτυχία του συστήματος.

Αντίθετα, η έγκαιρη αναγνώριση ενός προβλήματος και η αποτελεσματική απομάκρυνση του προϊόντος από την αγορά αποτελούν βασικές λειτουργίες ενός συστήματος προστασίας των καταναλωτών.

Η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην πρόληψη, στους συστηματικούς ελέγχους και στη διαφάνεια.

Ποιότητα στα νοσοκομεία: Εκεί όπου το λάθος μπορεί να κοστίσει ζωές

Στον χώρο της υγείας η ποιότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Δεν αρκεί ένας γιατρός να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση ή ένα νοσοκομείο σύγχρονο εξοπλισμό.

Χρειάζονται οργανωμένες διαδικασίες για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων, την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων, τη σωστή ταυτοποίηση των ασθενών και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου ένας στους δέκα ασθενείς υφίσταται κάποια βλάβη κατά τη διάρκεια της υγειονομικής περίθαλψης, με σημαντικό μέρος αυτών των περιστατικών να μπορεί να προληφθεί.

Πρόκειται για διεθνή εκτίμηση και όχι για ειδικό στατιστικό στοιχείο των ελληνικών νοσοκομείων.

Για την Ελλάδα, η συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα σε ένα σύστημα που αντιμετωπίζει πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξημένη ζήτηση περίθαλψης.

Δημόσιο και ποιότητα: Ο πολίτης δεν πρέπει να ταλαιπωρείται

Η ποιότητα δεν αφορά μόνο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αφορά εξίσου το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Μία υπηρεσία που εκδίδει ένα πιστοποιητικό γρήγορα, χωρίς λάθη και χωρίς περιττές επισκέψεις προσφέρει καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η ανάπτυξη του gov.gr έχει περιορίσει πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ωστόσο, η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά από τον αριθμό των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρέπει να εξετάζονται η ταχύτητα, η προσβασιμότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα του πολίτη να επιλύει πραγματικά το πρόβλημά του.

Τουρισμός: Η ποιότητα ως ελληνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Το 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας έφτασαν περίπου τα 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το μέγεθος αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η διεθνής εικόνα της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

Η ποιότητα της φιλοξενίας δεν εξαρτάται μόνο από τα πολυτελή ξενοδοχεία.

Εξαρτάται από την καθαριότητα, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση, τη συνέπεια στις κρατήσεις, την ποιότητα των τροφίμων και τον σεβασμό προς τον επισκέπτη.

Ένα κακό περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τη φήμη μίας επιχείρησης, ενώ η σταθερά καλή εξυπηρέτηση μπορεί να δημιουργήσει πιστούς πελάτες για πολλά χρόνια.

Ποιότητα και ακρίβεια: Είναι το ακριβότερο πάντα καλύτερο;

Η σχέση τιμής και ποιότητας απασχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες καταναλωτές σε μία περίοδο έντονης πίεσης στο οικογενειακό εισόδημα.

Το ακριβότερο προϊόν δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο.

Ούτε όμως η χαμηλότερη τιμή εξασφαλίζει πάντοτε πραγματική οικονομία.

Ένα προϊόν που χαλάει γρήγορα, χρειάζεται συχνές επισκευές ή καταναλώνει υπερβολική ενέργεια μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο.

Γι’ αυτό η ποιότητα πρέπει να αξιολογείται και με βάση τη διάρκεια ζωής, την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και τη δυνατότητα επισκευής.

Η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία υγιή αγορά.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στους ελέγχους ποιότητας

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες στον έλεγχο της παραγωγής.

Κάμερες και ειδικά συστήματα μπορούν να εντοπίζουν ελαττώματα σε βιομηχανικά προϊόντα.

Αλγόριθμοι μπορούν να αναλύουν δεδομένα και να προβλέπουν πιθανές βλάβες μηχανημάτων.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της παραγωγής και στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Ωστόσο, η αυτοματοποίηση δεν καταργεί την ανθρώπινη ευθύνη.

Τα συστήματα χρειάζονται σωστό σχεδιασμό, αξιόπιστα δεδομένα και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέα προβλήματα όταν οι αποφάσεις της δεν ελέγχονται.

Το στοίχημα της Ελλάδας: Να ανταγωνίζεται με ποιότητα και όχι μόνο με τιμή

Η Ελλάδα δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες αποκλειστικά με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Μπορεί όμως να επενδύσει στην ποιότητα, στην προέλευση, στην εξειδίκευση, στην καινοτομία και στην αξιοπιστία.

Αυτό αφορά τις εξαγωγές τροφίμων, τη φαρμακοβιομηχανία, τον τουρισμό, τη μεταποίηση και τις σύγχρονες υπηρεσίες.

Αφορά επίσης τη λειτουργία του κράτους, την εκπαίδευση και την υγεία.

Τα 12.567 πιστοποιητικά ISO 9001 που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2024 δείχνουν ότι υπάρχουν ήδη σημαντικές βάσεις.

Όμως το ζητούμενο δεν είναι να πολλαπλασιάζονται απλώς τα πιστοποιητικά στους τοίχους των επιχειρήσεων.

Είναι οι διαδικασίες που περιγράφουν να εφαρμόζονται πραγματικά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας μάς υπενθυμίζει κάτι που συχνά ξεχνάμε.

Η ποιότητα δεν είναι ένα διαφημιστικό σύνθημα ούτε μία σφραγίδα πάνω στη συσκευασία.

Είναι η καθημερινή απόδειξη ότι ένα προϊόν, μία επιχείρηση ή μία δημόσια υπηρεσία σέβεται τον άνθρωπο που την εμπιστεύεται.

Και για την Ελλάδα, η επένδυση στην ποιότητα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ουσιαστικούς δρόμους προς μία οικονομία με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, περισσότερη εμπιστοσύνη και καλύτερες υπηρεσίες για όλους.

SEO ΤΙΤΛΟΣ: Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας: ISO, τρόφιμα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα

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ΠΗΓΕΣ: Chartered Quality Institute – World Quality Week 2026, ISO Survey 2024, IAF CertSearch, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – eAmbrosia, ΕΦΕΤ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τράπεζα της Ελλάδος.