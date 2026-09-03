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Στην κατάσχεση 127.462 προϊόντων «μαϊμού» το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου 2026, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), η οποία κατόπιν ελέγχων επέβαλλε πρόστιμα 2,13 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις και σημεία παράνομου εμπορίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές όπου κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 127.462 τεμάχια. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.889.750 ευρώ.

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Παράλληλα, οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών οδήγησαν στην επιβολή πρόσθετων προστίμων συνολικού ύψους 242.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεταξύ άλλων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συνολικά, τα διοικητικά πρόστιμα ανήλθαν σε 2.131.750 ευρώ. Πέρα από τους αριθμούς, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικό: παράνομα και επιβλαβή προϊόντα απομακρύνθηκαν από την αγορά και οι παραβάσεις σε βάρος των καταναλωτών αντιμετωπίστηκαν με την επιβολή κυρώσεων.