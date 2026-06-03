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Υπάρχει εκείνη η στιγμή. Η στιγμή που έχεις κάνει τα πάντα, έχεις βαφτεί, ντυθεί, αρωματιστεί και κοιτάς τον καθρέφτη. Και εκεί είναι που αισθάνεσαι πως κάτι λείπει. Αν η σκηνή σου ακούγεται οικεία, σου έχουμε καλά νέα: υπάρχει ένα προϊόν που λύνει ολόκληρη την εξίσωση.

Όλες γνωρίζουμε καλά τη «στιγμή πριν βγεις». Έχεις προετοιμαστεί για ώρες, ο καθρέφτης σου δίνει το ΟΚ, αλλά κάτι σε εμποδίζει να νιώσεις πραγματικά έτοιμη. Το καλοκαίρι, μάλιστα, αυτή η στιγμή γίνεται και πιο δύσκολη: δεν θες να φοράς βαριά κοσμήματα στη ζέστη, το άρωμά σου κάθεται διαφορετικά στο ιδρωμένο δέρμα, το highlighter σου δεν αντέχει την υγρασία. Και όμως, εσύ θες να λάμπεις, να μυρίζεις υπέροχα, να νιώθεις θελκτική.

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Ιδού τα καλά νέα: υπάρχει ένα προϊόν που τα κάνει όλα αυτά μαζί. Είναι το Enhancing Oil από τη σειρά Sunissime της Lierac, το οποίο θα βρεις διαθέσιμο στα φαρμακεία. Και αν είσαι σαν εμάς, δεν θα το αφήσεις από τα χέρια σου από τη στιγμή που θα το ανοίξεις.

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3 λόγοι που αυτό το μπουκαλάκι αντικαθιστά τρία προϊόντα

Είναι το κόσμημά σου

Το καλοκαίρι, ομολογουμένως, οι βαριές αλυσίδες και τα γεμάτα βραχιόλια δεν είναι πάντα η πιο φιλική επιλογή. Κολλάνε στο ιδρωμένο δέρμα, βαραίνουν στη ζέστη, και πολλές φορές αντί να σε κάνουν να νιώθεις στιλάτη και ανάλαφρη, σε κουράζουν. Παρ’ όλα αυτά, θέλεις να προσθέσεις λίγη λάμψη στο look σου οπωσδήποτε, ειδικά όταν φοράς ένα φόρεμα που αφήνει ντεκολτέ και ώμους ακάλυπτους.

Εδώ μπαίνει το “θαυματουργό” λάδι της Lierac. Με 3 χρυσές αποχρώσεις – λευκό, κίτρινο και ροζ χρυσό — δουλεύει πάνω σε κάθε επιδερμίδα και χαρίζει μια πολυδιάστατη γυαλάδα που μιμείται το φως, όχι το glitter. Λίγες σταγόνες σε ζυγωματικά, ώμους και ντεκολτέ, και το δέρμα σου παίρνει αμέσως αυτή τη χρυσαφένια λάμψη που συνήθως ψάχνεις σε δέκα διαφορετικά προϊόντα.

Είναι το άρωμά σου

Αν έχεις παρατηρήσει ότι το αγαπημένο σου άρωμα δεν κάθεται το ίδιο τον Ιούλιο όπως τον Νοέμβριο, σίγουρα δεν το φαντάζεσαι. Η ζέστη αλλάζει τη μυρωδιά του δέρματος και πολλά αρώματα γίνονται είτε υπερβολικά έντονα είτε χάνονται μέσα σε μία ώρα. Το αποτέλεσμα; Είτε ψάχνεις συνέχεια να ξαναβαφτείς, είτε νιώθεις ότι κάτι λείπει.

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Η formula του Enhancing Oil λύνει και αυτή τη γωνία της εξίσωσης. Άρωμα από νερό καρύδας, περγαμόντο και γιασεμί — καλοκαιρινό, εθιστικό, ταυτόχρονα διακριτικό. Κρατάει αρκετά για να σχολιαστεί χωρίς να «ουρλιάζει», και ταιριάζει πρακτικά με κάθε άρωμα που μπορεί να φοράς από κάτω. Αν θες, μπορείς να το φοράς και μόνο του.

Είναι το sexiness σου

Αυτό είναι το σημείο όπου τα προηγούμενα δύο γίνονται κάτι παραπάνω. Όταν το δέρμα σου λάμπει, όταν μυρίζεις υπέροχα και ταυτόχρονα νιώθεις ότι λάμπεις και μυρίζεις υπέροχα, η στάση σου αλλάζει. Σηκώνεις λίγο το πιγούνι, κοιτάς τον εαυτό σου διαφορετικά στον καθρέφτη. Βγαίνεις από το σπίτι με αυτό το αόρατο κάτι που οι άλλοι παρατηρούν χωρίς να ξέρουν γιατί.

Δεν είναι, λοιπόν, μόνο τι δείχνεις. Είναι πώς νιώθεις όταν το δείχνεις. Και αν το πιο σέξυ που μπορείς να φορέσεις είναι η αυτοπεποίθηση, αυτό το μπουκαλάκι κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά: σε κάνει να νιώθεις.

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Πώς το χρησιμοποιείς

Η εφαρμογή είναι πραγματικά πολύ απλή. Λίγες σταγόνες στις παλάμες, ζεσταίνεις, και απλώνεις:

Στο πρόσωπο : σε ζυγωματικά, ράχη της μύτης, εξωτερική γωνία ματιών — όπου πέφτει φως

: σε ζυγωματικά, ράχη της μύτης, εξωτερική γωνία ματιών — όπου πέφτει φως Στο σώμα : ώμοι, ντεκολτέ, κλείδες, εσωτερική πλευρά χεριών, γόνατα, αστράγαλοι

: ώμοι, ντεκολτέ, κλείδες, εσωτερική πλευρά χεριών, γόνατα, αστράγαλοι Στα μαλλιά: στα μήκη και τις άκρες, μετά το χτένισμα — για διακριτική λάμψη και θρέψη

Extra Tip: Πηγαίνει εκπληκτικά πάνω σε φρέσκο μαύρισμα ή πάνω σε self-tanner, εντείνει το χρώμα και χαρίζει εκείνη την «just back from holidays» αύρα ακόμη και τον Ιανουάριο. Και ναι, δουλεύει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας και σε όλες τις αποχρώσεις δέρματος.

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Και όχι, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι

Ναι, μπορεί η Sunissime είναι η καλοκαιρινή σειρά της Lierac, και ναι, το Enhancing Oil κυκλοφορεί τώρα που ξεκινά το καλοκαίρι. Αλλά, η πραγματική αλήθεια είναι πως είναι από εκείνα τα προϊόντα που μπαίνουν στο μπάνιο σου το Μάιο και βγαίνουν τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου.

Η «στιγμή πριν βγεις» δεν έχει εποχή, γιατί μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα γιορτινό dinner του Δεκεμβρίου, σε ένα Σαββατόβραδο του Φλεβάρη, σε ένα date της άνοιξης. Και η ανάγκη να νιώθεις θελκτική, υπάρχει όλο τον χρόνο, σε κάθε στιγμή και σε κάθε έξοδο.

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Τo Enhancing Oil από τη σειρά Sunissime της Lierac θα το βρεις στα φαρμακεία. Και αν θες τη γνώμη μας: μην το αφήσεις από τα χέρια σου!

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