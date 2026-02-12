Αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο, όταν σημειώθηκε πτώση σοβάδων από την οροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών.

Το περιστατικό συνέβη όταν 3 αγόρια της Γ’ Δημοτικού βρέθηκαν στις τουαλέτες του σχολείου και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής και έπεσε στο εσωτερικό του χώρου.

Advertisement

Advertisement

Τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν, ωστόσο από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν άμεσο έλεγχο της στατικότητας και της κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων.