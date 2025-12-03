Την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 5.10 τα ξημερώματα, ένα λευκό ΙΧ παραβίασε STOP στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος.

Τον παρέσυρε και για κάποια μέτρα τον είχε πάνω στο καπό συνεχίζοντας την πορεία του χωρίς να κόψει ταχύτητα. Τον αφήνει πεσμένο και ελαφρά τραυματισμένο στο οδόστρωμα και εγκαταλείπει το σημείο.

Το λευκό ΙΧ βρέθηκε από οικείους του 22χρονου στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Σωκράτους ενώ η Τροχαία αναζητά τον ιδιοκτήτη.