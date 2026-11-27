Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2027 πραγματοποιούνται από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης είναι αποκλειστική για όλους τους μαθητές και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που επιθυμούν εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ίδια αίτηση, ενώ οι υποψήφιοι για τα Μουσικά Τμήματα υποβάλλουν επιπλέον ξεχωριστή αίτηση εντός της ίδιας προθεσμίας.

Οι υποψήφιοι για στρατιωτικές σχολές και Σώματα Ασφαλείας ακολουθούν τις προκηρύξεις των αρμόδιων φορέων, ενώ όσοι διεκδικούν θέση μέσω του 10% δεν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κατά την τρέχουσα περίοδο.

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Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2027 ξεκίνησαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και γίνονται έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας. Αφορούν μαθητές και αποφοίτους Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που θέλουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει την προθεσμία αποκλειστική. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

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Πώς γίνεται η αίτηση για τις Πανελλήνιες 2027;

Ο υποψήφιος παίρνει το έντυπο της αίτησης-δήλωσης online ή από το Λύκειό του και το συμπληρώνει σύμφωνα με τις οδηγίες. Μετά πηγαίνει στο Λύκειο, όπου γίνεται η οριστική ηλεκτρονική υποβολή.

Τα υποδείγματα, οι εγκύκλιοι και τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στο minedu.gov.gr, στην ενότητα «Εξετάσεις». Οι εγκύκλιοι έχουν σταλεί ήδη στα σχολεία.

Τι ισχύει για όσους θέλουν ΤΕΦΑΑ;

Όσοι ενδιαφέρονται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει να το δηλώσουν τώρα, στην ίδια αίτηση. Μόνο έτσι μπορούν να πάρουν μέρος στην υγειονομική εξέταση και στις αθλητικές δοκιμασίες.

Τι ισχύει για τα Μουσικά Τμήματα;

Οι υποψήφιοι για τα πέντε Μουσικά Τμήματα με ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υποβάλλουν επιπλέον ξεχωριστή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, επίσης έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Τι ισχύει για στρατιωτικές σχολές και Σώματα Ασφαλείας;

Οι υποψήφιοι για στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Εμπορικό Ναυτικό κάνουν και ξεχωριστή αίτηση απευθείας σε αυτούς τους φορείς, με τις προθεσμίες των δικών τους προκηρύξεων. Πρέπει να περάσουν και προκαταρκτικές εξετάσεις, που προγραμματίζονται για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2027.

Ποιοι δεν κάνουν αίτηση τώρα;

Όσοι διεκδικούν θέση στο 10% χωρίς νέες εξετάσεις, επειδή έδωσαν Πανελλήνιες το 2025 ή το 2026 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δεν υποβάλλουν τώρα αίτηση-δήλωση. Θα καταθέσουν απευθείας μηχανογραφικό, και για αυτούς ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του έτους που εξετάστηκαν. Αν θέλουν στρατιωτικές σχολές ή Σώματα Ασφαλείας, κάνουν ξεχωριστή αίτηση και δίνουν τις προκαταρκτικές.

Οι υποψήφιοι του 5% για σοβαρές παθήσεις, που πιστοποιούνται από τις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό αργότερα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου. Αν θέλουν να δώσουν και τις Πανελλήνιες του 2027, πρέπει να κάνουν κανονικά αίτηση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2026.

Ξεχωριστή εγκύκλιος ισχύει για υποψηφίους με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες, με τα δικαιολογητικά να κατατίθενται στο ίδιο διάστημα.