Η ομάδα θα αγωνίζεται πλέον υπό τη νέα της ονομασία Πανιώνιος Betsson, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας στην ιστορική της διαδρομή.

Η επίσημη παρουσίαση της χορηγίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο ανανεωμένο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, παρουσία δημοσιογράφων, φίλων της ομάδας και εκπροσώπων των δύο οργανισμών.

Η νέα εποχή του Πανιωνίου Betsson

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν επίσημα όλες οι αθλήτριες της ομάδας, ενσαρκώνοντας τη νέα εποχή του Πανιωνίου Betsson. Με χαμόγελα και ενθουσιασμό το κοινό υποδέχτηκε την ομάδα της νέας σεζόν, γεμάτο προσδοκίες, αισιοδοξία και πίστη για μια πορεία γεμάτη επιτυχίες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράδοση της επίσημης φανέλας από τον Πρόεδρο του Πανιωνίου Betsson, κ. Στάθη Νικολούζο, στον Managing Director της Betsson Greece, κ. Θάνο Μαρίνο, επισφραγίζοντας με συμβολικό τρόπο τη συνεργασία.

Στο πάνελ των ομιλιών συμμετείχαν σημαντικά πρόσωπα που έθεσαν τις βάσεις αυτής της νέας αρχής:

«Ο Πανιώνιος τόλμησε πριν από πολλά χρόνια κι έφερε το γυναικείο αθλητισμό πρώτος στην Ελλάδα»

Ο κ. Στάθης Νικολούζος, Προέδρος του Πανιωνίου Betsson, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον Δήμαρχο τον Γιώργο Κουτελάκη. Όταν ασχολήθηκα διοικητικά με τον Πανιώνιο σαν έφορος του τμήματος, αρχές της δεκαετίας του 2000, εκείνος δεν ήταν μόνο Δήμαρχος, αλλά και Πρόεδρος του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Θάνο Μαρίνο τον Managing Director της Betsson, που εκτός από την ονοματοδοσία που κάνουμε σήμερα, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ενώνουμε δύο μεγάλους οργανισμούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν εγκαινιάζουμε μία απλή ονοματοδοσία, εγκαινιάζουμε ένα πανίσχυρο σύνολο, όπου τα επόμενα χρόνια θέλησή μας είναι να γίνουμε πρότυπο και για άλλες ομάδες.

Ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, περισσότερα από 135 χρόνια. Το βόλεϊ γυναικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας αυτής, αφού ο Πανιώνιος τόλμησε πριν από πολλά χρόνια κι έφερε το γυναικείο αθλητισμό πρώτος στην Ελλάδα. Στη συνέχεια έφερε και το βόλεϊ σαν άθλημα στην Ελλάδα και το καλλιέργησε πρώτος, διοργανώνοντας και τους πρώτους αγώνες.

Η ομάδα που παρουσιάζουμε σήμερα δεν είναι ένα απλό σύνολο αθλητριών, είναι ένα σύνολο χαρακτήρων, προσωπικοτήτων, κοριτσιών με πάθος, ενέργεια που είναι αποφασισμένες να τα δώσουν όλα στο γήπεδο.

Η συμμαχία με την Betsson και πλέον ο οργανισμός Πανιώνιος Betsson, δεν επενδύει απλά στον αθλητισμό, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Μία σειρά από εκδηλώσεις και με στηρίξεις στην κοινωνία, θα δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η στήριξη της Betsson στον Πανιώνιο έρχεται σε μία εποχή που η ισότητα στον αθλητισμό δεν είναι δεδομένη. Οι περισσότερες εταιρίες επενδύουν σε ανδρικές ομάδες, η Betsson έχει επενδύσει και στο γυναικείο πόλο του Αλίμου. Αυτό δείχνει κάτι που δεν το συναντάμε εύκολα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και γι’ αυτό θέλει ένα χειροκρότημα η Betsson που επενδύει στον γυναικείο αθλητισμό.

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και ήττες, έχει αξίες, πρότυπα κι εμείς θέλουμε να τελέσουμε ένα παράδειγμα για όλους τους συλλόγους. Έχουμε δεσμευτεί να είμαστε παρόντες σε δράσεις που προάγουν τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την εξάλειψη της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό.

Όλες αυτές οι δράσεις ήταν προαπαιτούμενο από τη Betsson και το αποδεχθήκαμε με μεγάλη μας χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, που μας στηρίζουν και θέλουμε να δώσουμε μία υπόσχεση… Ο Πανιώνιος Betsson δεν έχει όρια, θα διεκδικήσει τα πάντα μέχρι τέλους και θα καθιερώσει, όχι μόνο αγωνιστικές νίκες, αλλά μία διαφορετική φιλοσοφία στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στο βόλεϊ».

«Η νέα εποχή του Πανιωνίου Betsson»

Ο κ. Ανδρέας Νικολόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Betsson Greece, δήλωσε:

« Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την όμορφη εκδήλωση που έχετε ετοιμάσει, σε αυτό το πραγματικά υπέροχο γήπεδο. Η προσπάθεια που έχετε κάνει είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνει το όραμα και την ενέργεια που διαθέτετε και μεταφέρετε σε όλο τον οργανισμό και την ομάδα του Πανιωνίου – ενός από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας.

Ο Πανιώνιος είχε πάντα όραμα. Είναι σχεδόν 100 χρόνια από τότε που δημιούργησε το πρώτο γυναικείο τμήμα βόλεϊ στην Ελλάδα, κάτι που αναδεικνύει τις αξίες και την πρωτοπορία του συλλόγου. Αυτά τα στοιχεία μάς κάνουν να αισθανόμαστε ακόμη πιο περήφανοι για αυτή τη συνεργασία.

Εύχομαι στην ομάδα μια πολύ δυνατή και επιτυχημένη αγωνιστική σεζόν. Θα είμαστε δίπλα σας – τόσο στους αγώνες όσο και στις κοινές προσπάθειες για την προώθηση σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων, αλλά και δίπλα στον κόσμο της Νέας Σμύρνης, ενός από τους πιο ζωντανούς και δραστήριους Δήμους της χώρας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τον Δήμαρχο για την παρουσία του και να εκφράσω την προσδοκία μας για μια ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους φορείς.».

«Η πόλη και ο σύλλογος μαζί θα γράψουν ιστορία»

Ο κ. Γιώργος Κουτελάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, δήλωσε:

«Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα λόγια που είπε στην αρχή και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πέραν όλων των άλλων, θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά σε εκείνον. Πνεύμα ανήσυχο πάντοτε, στα πλαίσια της Πανιώνιας οικογένειας.

Χαίρομαι που βρήκε τη δυνατότητα, τη φιλοδοξία και το όνειρό του να μπορέσει να το κάνει πραγματικότητα. Γιατί νομίζω ότι πάντα ήταν ένας άνθρωπος που δεν συμβιβαζόταν με το μικρό, το μίζερο και την ήττα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πάντα ότι ο Πανιώνιος και τα τμήματά του μπορούν να πηγαίνουν μπροστά και να πρωταγωνιστούν και καταφέρνει να φέρει πάρα πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει αυτό που πάντα σκεφτόταν.

Από τη μεριά μου, θα ήθελα να πω πως έχουμε μία ομάδα που απ’ ό,τι φαίνεται είναι… να την πιείς στο ποτήρι. Έχουμε ένα γήπεδο, το οποίο είναι πανέμορφο. Έχουμε μία πόλη που αγαπά, λατρεύει τον αθλητισμό και είναι στο DNA της κι έχουμε έναν σύλλογο που καταθέτει 135 χρόνια πρωταγωνιστικής ιστορίας στον ελληνικό αθλητισμό κι όχι απλά ιστορίας.

Αυτό όλο είναι ένα εκπληκτικό μείγμα για να φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό είμαστε εδώ και ως πόλη στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας κι έχουμε δυνάμεις να στηρίξουμε και αυτό και όλα τα εγχειρήματα αθλητισμού του συλλόγου μας, για να τους δώσουμε τη διάσταση ότι πάει πόλη και σύλλογος μαζί να γράψουν ιστορία και νομίζω ότι φέτος σε αυτό το γήπεδο θα γραφτεί μεγάλη ιστορία».

Ο κ. Ντράγκαν Νέσιτς, Προπονητής του Πανιωνίου Betsson, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ που ονομάζεται Πανιώνιος Betsson κι αυτό είναι σίγουρα κάτι το ιστορικό. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή σεζόν».

«Η Betsson δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στον γυναικείο αθλητισμό και μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο δυνατές»

Η κ. Ιωάννα Καρέλια, Αρχηγός του Πανιωνίου Betsson, δήλωσε:

«Νιώθω πραγματικά μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην επίσημη παρουσίαση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Πανιώνιος Betsson.

Μπαίνουμε σε μία καινούργια χρονιά με πολλά όνειρα. Ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος με ιστορία και αξίες, οι οποίες μας εμπνέουν καθημερινά. Η Betsson δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στον γυναικείο αθλητισμό και μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο δυνατές.

Εύχομαι μία χρονιά με πολλές επιτυχίες, αντάξιες της ιστορίας του συλλόγου μας».

Η συνεργασία του Πανιωνίου Betsson με τη Betsson έρχεται να ενισχύσει τις κοινές αξίες των δύο πλευρών: πίστη, συνέπεια, εξέλιξη και στήριξη στον άνθρωπο και τον αθλητισμό. Το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό.