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Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα βίντεο με τον Παντελή Παντελίδη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο TikTok, καθώς μέσα σε μόλις 24 ώρες έγινε viral. Στο σπάνιο αυτό απόσπασμα, ο αγαπημένος τραγουδιστής, που έφυγε από τη ζωή το 2016, εμφανίζεται να ερμηνεύει ένα ακυκλοφόρητο ερωτικό τραγούδι, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα.

Η ιδιαίτερη φωνή του και ο έντονος συναισθηματισμός με τον οποίο αποδίδει το κομμάτι έχουν συγκινήσει χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι μοιράστηκαν το βίντεο και σχολίασαν με νοσταλγία την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

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Στο απόσπασμα ο Παντελής Παντελίδης φαίνεται να βρίσκεται στο σπίτι του, κρατώντας την κιθάρα του, όπως συνήθιζε να κάνει συχνά, και να τραγουδά το νέο του κομμάτι μπροστά στην κάμερα, μέσα από το δωμάτιό του.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη συνδετήρια οδό του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού. Την ώρα του δυστυχήματος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο Mercedes W164 ML 63 AMG, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», όπου μεταφέρθηκε μετά το σοβαρό τροχαίο. Περίπου έναν μήνα μετά το δυστύχημα, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ανερχόταν σε 2,72 γραμμάρια ανά λίτρο (g/L).

Τον Οκτώβριο του 2017, το εισαγγελικό πόρισμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ο οδηγός του οχήματος τη στιγμή του δυστυχήματος, με την υπόθεση να τίθεται στη συνέχεια στο αρχείο.