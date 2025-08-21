Το “τριφύλλι” έδειξε χαρακτήρα, αντίδραση και ποιότητα στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας της μαχητικής Σαμσουνσπόρ με 2-1 για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, και βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με το “τριφύλλι” να έχει τον έλεγχο και τις πιο ουσιαστικές ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα. Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχαν αναγνωριστικό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό και να διαβάσουν η μία την άλλη. Πριν από τη σέντρα, ο Καλάμπρια γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «πράσινους» ήρθε στο 5ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία των Σφιντέρσκι και Μπακασέτα, με τον πρώτο να κάνει το γύρισμα από αριστερά και τον διεθνή μέσο να επιχειρεί ένα εντυπωσιακό εναέριο σουτ. Η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία, όμως βρήκε στο σώμα του Τόμασον και απομακρύνθηκε. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σαφή υπεροχή σε κατοχή και δημιουργία, όμως δεν επέλεξε να ανεβάσει ρυθμό από νωρίς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους Τούρκους να «διαβάσουν» το παιχνίδι και να περάσουν χωρίς ιδιαίτερη πίεση το πρώτο τέταρτο. Στο 22’ ο Σφιντέρσκι απείλησε εκ νέου με διαγώνιο σουτ από πλάγια θέση, όμως η μπάλα κόντραρε στον Σάτκα και πέρασε κόρνερ. Λίγο αργότερα, στο 26’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Κοτσούκ δεν κατάφερε να απομακρύνει σταθερά, με την μπάλα να στρώνεται στον Τουμπά, ο οποίος όμως σούταρε άουτ από εξαιρετική θέση. Η πίεση του Παναθηναϊκού κορυφώθηκε, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Στο 37’ η Σαμσουνσπόρ βρήκε δίχτυα με τον Ντιμάτα, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός. Στο 42’ ο Γιαβρού απείλησε με εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με το 0-0 να μένει στον πίνακα, παρότι ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή και τις περισσότερες τελικές.

Η επανάληψη ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους “πράσινους”. Στο 50’, ο Εντσάμ έκανε αισθητή την παρουσία του με την πρώτη καλή στιγμή της Σαμσουνσπόρ, και στην αμέσως επόμενη φάση, οι Τούρκοι προηγήθηκαν με κεφαλιά του Τόμασον έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, αιφνιδιάζοντας πλήρως την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν το έβαλε κάτω και ανέβασε σταδιακά την ένταση. Στο 64’, ο Σφιντέρσκι έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά η κεφαλιά του σταμάτησε στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τετέ σούταρε από κοντά, αλλά ο Κοτσούκ έδιωξε σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα, το δεύτερο δοκάρι για τον Παναθηναϊκό ήρθε μετά από δυνατό σουτ του Τουμπά έξω από την περιοχή. Όμως στο 66’, ο Γιώργος Κυριακόπουλος έδωσε τη λύση με ένα φοβερό σουτ εντός περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 και ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ. Η πλήρης ανατροπή ήρθε στο 75’. Ο Τετέ εκτέλεσε κόρνερ, ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά και σε μια φάση που μπέρδεψε τον Κοτσούκ και τον Μούγια, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά και πήρε μια νίκη με ανατροπή και ψυχή, η οποία του δίνει σαφές προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία (28/8, 20:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (59′ Ιωαννίδης), Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σφιντέρσκι (86′ Μπρέγκου), Πελίστρι (75′ Ζαρουρί).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού (89′ Αγντόγκντου), Γιουκσέλ (67′ Τσιφτ), Ντιματά (75′ Γκιονούλ), Κίλινιτς (67′ Μούγια), Εμρέ.

Με “κέρβερο” Στρακόσα η ΑΕΚ επιστρέφει με ισοπαλία από τις Βρυξέλλες

Η δυσκολία του αγώνα έγινε εμφανής από τα πρώτα λεπτά, τα οποία ήταν σχεδόν “βασανιστικά” για την ΑΕΚ. Μόλις στα 11 δευτερόλεπτα, ο Μουκουντί μπερδεύτηκε με τον Στρακόσα και λίγο έλειψε να σημειωθεί αυτογκόλ. Ο Στρακόσα απέκρουσε το σουτ του Ουέρτα στο 3΄ και το πλασέ του Αζάρ στο 8΄, δείχνοντας από νωρίς πως βρίσκεται σε εξαιρετική μέρα. Αυτό το επιβεβαίωσε στιγμές αργότερα, όταν πραγματοποίησε απίθανη τριπλή επέμβαση, σε μια προσπάθεια του Χουέρτα και σε δύο του Ντόλμπεργκ, στην τελευταία εκ των οποίων έμοιαζε εξουδετερωμένος. Η “Ένωση” έκανε αισθητή την παρουσία της στο 17ο λεπτό, όταν και δημιούργησε την πρώτη σημαντική της στιγμή, με τον Ζίνι να πλασάρει αδύναμα από θέση βολής ύστερα από πάσα του Γκατσίνοβιτς. Στο 21΄, ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πήρε “εκδίκηση” από τον Στρακόσα και άνοιξε το σκορ με ένα εκπληκτικό σουτ από το ύψος της περιοχής.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε για λίγα λεπτά, ώσπου οι δύο ομάδες δημιούργησαν από μια μεγάλη ευκαιρία. Στο 38΄ ο Γκατσίνοβιτς μετά από δημιουργία των Κουτέσα κι Ζίνι σούταρε πάνω στον Κούζεμανς, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο επικίνδυνος Χουέρτα είχε δοκάρι για τους γηπεδούχους.

Στην επανάληψη η ΑΕΚ εμφανίστηκε πιο συμπαγής και ισορρόπησε το παιχνίδι. Ντόλμπεργκ και Ανγκούλο είχαν δύο καλές στιγμές στο 60΄ και στο 61΄, χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα τον Στρακόσα. Ο Κούζεμανς μπλόκαρε το τελείωμα του “ορεξάτου” Κουτέσα στο 66΄ μετά την κάθετη του Μάνταλου και στο 74΄ η “Ένωση” έφτασε στην ισοφάριση. Το σουτ του Πινέδα κόντραρε και η μπάλα κατέληξε στον Ελίασον, ο οποίος με άψογο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Στο 80΄, ανέλαβε ξανά δράση ο φοβερός Στρακόσα, ο οποίος απέκρουσε το σουτ του Ανγκούλο, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και από εκεί στον Τόργκαν Αζάρ, ο οποίος νικήθηκε επίσης από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ.

Πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, η ΑΕΚ έχασε (και από τη ρεβάνς) με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος χτύπησε τη μπάλα πριν οι παίκτες της Άντερλεχτ εκτελέσουν ένα πλάγιο.

Άντερλεχτ: Κόουσεμανς – Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον – Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα – Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπιτσιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι

Πηγή: ERTSports

