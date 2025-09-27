Οργή έχει προκαλέσει στην Αρτέμιδα η είδηση ότι ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας εκτεθειμένα καλώδια φωτισμού την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά.

Το κοριτσάκι τραυματίστηκε όταν άγγιξε καλώδια που κρέμονταν από κολώνα φωτισμού, ενώ η μητέρα της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έπεσε το ρεύμα και δεν μπορούσε να εντοπίσει την κόρη της. Βρήκε το παιδί της μουδιασμένο στο πάτωμα, κλαίγοντας καθώς είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα.

Άμεσα, η 9χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου παρέμεινε για το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, πριν επιστρέψει στο σπίτι της.

Οι γονείς της υπέβαλαν μήνυση, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που προκάλεσε το περιστατικό και θα μπορούσε να ήταν μοιραίο.