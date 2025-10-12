Εκτός εντατικής βρίσκεται πλέον το βρέφος που χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες που έκανε ο πατέρας του λίγο πιο δίπλα, στο σπίτι τους στην οδό Αχαρνών, στα Πατήσια.

Ο εφιάλτης για το βρέφος ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), όταν η μητέρα του το άφησε στον πατέρα, προκειμένου να μπορέσει να πάει στην δουλειά. Τότε ο άνδρας έκανε χρήση ουσιών και το παιδί τις εισέπνευσε.

Advertisement

Advertisement

Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και ο πατέρας του παιδιού έφυγε για τη δουλειά. Η μικρή κοιμόταν και δεν ξυπνούσε, γεγονός που την αναστάτωσε. Τελικά, το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων και οι γιατροί έπεσαν αμέσως από πάνω, ενώ χρειάστηκε να το διασωληνώσουν.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πλέον βελτιωμένη και έχει βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.