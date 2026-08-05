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Ενα από τα πιο αναγνωρίσιμα και φωτογραφημένα τοπόσημα στην Πάτρα είναι Σκάλες της Αγίου Νικολάου, που συνδέουν την Άνω με την Κάτω Πόλη

Ο Πατρινός Κωνσταντίνου Αλεξόπουλος έκλεψε εκεί τις εντυπώσεις καθώς κατόρθωσε να κατέβει τα 206 σκαλοπάτια με τα χέρια, επιδεικνύοντας, ισορροπία και μυϊκή δύναμη.

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Σύμφωνα με το patrapress.gr τον περιγράφουυν ως ένα πολύ δυνατό παιδί, με πολλά χρόνια στο γυμναστήριο, ταπεινό αθλητή, με πολλούς αγώνες και πάρα πολλές νίκες

Η κάθοδός του περιελάμβανε 206 σκαλοπάτια προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

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